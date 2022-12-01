Україна та Велика Британія домовились укласти угоду про цифрову торгівлю

Угода буде охоплювати сучасні сфери економіки та суспільного життя.

Україна та Великобританія укладають Угоду про цифрову торгівлю, перемовини про яку розпочалися у серпні.

Про це 30 листопада у Лондоні домовились міністерка економіки України Юлія Свириденко та міністр міжнародної торгівлі Великої Британії Кемі Баденох, повідомила пресслужба Мінекономіки.

Угода буде охоплювати сучасні сфери економіки та суспільного життя. Документ передбачає зменшення вартості адміністрування торгівлі шляхом впровадження цифрових рішень та технологій.

А також – можливість безпечного та повноцінного використання цифрового підпису, електронних контрактів, електронних рахунків-фактур для здійснення міжнародної торгівлі; спільне визнання електронної автентифікації та цифрових підписів та запровадження принципу “єдиного вікна” для співпраці трейдерів та урядових структур.

Буде впроваджена заборона необґрунтованих обмежень на транскордонну передачу даних, створені передумови для зростання торгівлі послугами, що базуються на доступі до даних у сфері фінансових послуг, сільського господарства, промисловості, юридичних послуг, інжинірингу тощо.

Також угода забороняє впровадження обмежень щодо локалізації (можливість надання послуг без фізичного переміщення баз даних), промоція захисту персональних даних та впровадження відповідних рамок, покращення доступу до публічних даних, розпорядником яких є держава.

Щодо захисту споживачів, то йдеться про зміцнення захисту прав споживачів в онлайн просторі, впровадження законодавства щодо заборони оманливої інформації, кібербезпеку, захист криптографічних даних і охорону комп’ютерних програм та програмних кодів.

Відкриті цифрові ринки – це безмитний цифровий контент; співпраця у сфері конкурентоспроможності; підтримка малого бізнесу; стандарти та відповідність та інклюзивність цифрової економіки.

Фінансові послуги – обмін фінансовою інформацією; нові фінансові послуги та оновлені електронні платежі. Буде запроваджено штучний інтелект та використання новітніх технологій, передбачена співпраця у сфері правових технологій і щодо визнання цифрових документів.

Уряд очікує, що укладення Угоди буде мати позитивний ефект для національної економіки, а саме:

створить в Україні відповідні правові підстави для цифрової трансформації пріоритетних галузей та сфер суспільного життя

сприятиме розвитку цифрової економіки, ІТ-бізнесу, штучного інтелекту, суперкомп’ютерів;

підвищить рівень цифрових навичок громадян.

Зазначимо, угода про цифрову торгівлю між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії була розроблена з метою створення правового поля для розвитку цифрової торгівлі між двома країнами.

Оновлені положення щодо цифрової торгівлі мають забезпечити створення відповідної цифрової інфраструктури та регуляторного цифрового середовища.

Буде створено єдине вікно для трейдерів та державних органів та очікується зростання торгівлі послугами та запровадження належного захисту персональних даних. Також має покращитись доступ до публічних ресурсів двох країн.