Церква не є юридичною особою, заборонити діяльність одномоментно неможливо, – Епіфаній про ініціативи заборони УПЦ (МП)

Необхідно розробити законодавство, яке б довело, що Україна не забороняє сповідувати віру, але при цьому дбає про національну безпеку.

Народні депутати мають розробити законопроєкт щодо діяльності УПЦ (МП), який би реально працював і не порушував прав і свобод громадян. Це питання стосується не віросповідання, а національної безпеки.

Про це в інтервʼю LB.ua розповів предстоятель Православної церкви України, Митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

"Церква не є юридичною особою, як ми знаємо, і заборонити діяльність одномоментно неможливо – кожна релігійна громада має свій окремий юридичний статус. Все випливає із попереднього питання про виконання закону про перейменування. Якщо ви хочете лишатися в складі Російської Православної Церкви, ви повинні змінити свою назву. Якщо громада ухвалить таке рішення, відповідно, вона втілює його в життя. Але я думаю, більшість громад не будуть бажати отримати назву Російської Православної Церкви, особливо в час війни, відповідно ухвалять рішення долучитися до єдиної Української Православної Церкви", – зазначив він.

Епіфаній підкреслив, що національна безпека є пріоритетом в час війни.

"Якщо реально є загроза, а ми бачимо, що є реальна загроза, бо обшуки показали, що навіть після декількох місяців є ще багато речей, які засвідчують, що вони (деякі духівники УПЦ (МП) – Ред.) працювали і працюють до цього часу на агресора, постає запитання: а що ж було до того? Багато доказів було знищено, я переконаний. А те, що знаходять зараз, свідчить про те, що вони є невіддільною частиною Російської Православної Церкви й надалі і протягом останніх десятиліть проповідували відкрито цю згубну ідеологію «руського міра», яка привела до цієї страшної війни, тому відповідальність, звичайно, лежить на них", – наголосив він.

Епіфаній зауважив, що в законопроєкті, який розробляється, потрібно довести, що ми є демократичною країною, не забороняємо сповідувати віру, але дбаємо про свою національну безпеку.

Голова Державної служби з питант етнополітики та свободи совісті Віктор Єленський напередодні призначення на цю посаду у інтервʼю LB.ua пояснював, що в Україні неможливо просто взяти і заборонити будь-яку церкву.