"Переконаний, що Лаври в майбутньому будуть належати єдиній Українській Православній Церкві", – Епіфаній

Епіфаній не вважає Лаврою Святогірську. Він зазначив, що це – монастир МП, який отримав статус Лаври на догоду Януковичу.

Для Православної Церкви України актуальними є лише дві Лаври: Києво-Печерська і Почаївська. Третя, Святогірська, отримала статус лише в 2004 році на догоду Віктору Януковичу.

Говорити про те, що це Лавра, сенсу немає, заявив у інтервʼю LB.ua предстоятель Православної церкви України, Митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

"Це – один із монастирів Московського патріархату в Україні. Так, йому присвоєно статус Лаври, але зараз ми говоримо про дві основні історичні Лаври – Києво-Печерську і Почаївську", – зазначив він.

Епіфаній сподівається, що Києво-Печерська лавра з часом більшістю приєднається до Православної Церкви України. Потім постане питання і Почаївської Лаври.

"Я віддаю все на волю Божу. З самого початку казав: якщо буде воля Божа, все складеться як найкраще. Тобто Господь, як ми бачимо, веде українську Церкву до єдності, і Господь приведе до того, що всі, хто себе ідентифікує українцями, хоче жити в Україні, служити Богові і інтересам українського народу, неодмінно з часом доєднаються. Господь створить відповідні умови, які зараз, можливо, навіть важко передбачити і зрозуміти, але ми бачимо, що протягом останніх місяців все настільки динамічно і швидко відбувалося, що ніхто б навіть не міг цього спрогнозувати минулого року. Я переконаний, що Лаври в майбутньому будуть належати єдиній Українській Православній Церкві", – заявив митрополит.

Нагадаємо, з 1 січня в УПЦ (МП) завершився термін оренди двох храмів Верхньої Лаври. Тепер молитися у них претендує ПЦУ. Церква звернулася з відповідними проханнями до уряду.