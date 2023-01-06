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Уранці окупанти обстріляли Курахове: пошкоджені будинки, лікарня, є поранений

Залишатися в місті – небезпечно.

Уранці окупанти обстріляли Курахове: пошкоджені будинки, лікарня, є поранений
Фото: Павло Кириленко у Telegram

Зранку 6 січня росіяни обстріляли Курахове у Донецькій області. Внаслідок обстрілу пошкоджені приватні будинки і лікарня.

Про це повідомив у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

“Росіяни обстріляли центр міста, поцілили у дві багатоповерхівки та один приватний будинок. Також пошкоджене відділення місцевої лікарні – там, за попередньою інформацією, є одна поранена людина”, – йдеться у повідомленні.

Кириленко нагадав, що “Курахове вже далеко не вперше зазнає такого удару. І, на жаль, можна бути впевненим, що не в останнє”.

Фото: Павло Кириленко у Telegram

Фото: Павло Кириленко у Telegram

 

Нагадаємо, минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Стельмахівка, Макіївка і Площанка Луганської області та Спірне, Соледар, Красна Гора, Бахмут, Кліщіївка, Курдюмівка, Первомайське, Мар’їнка і Побєда на Донеччині.

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