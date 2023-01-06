Шмигаль закликав українців бути готовими до аварійних відключень світла

Через повномасштабну агресію Росії 2022 рік став найскладнішим роком для української економіки. Попередня оцінка падіння ВВП за даними Міністерства економіки складає 30,4%.

Про це заявив на засіданні уряду прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Попри такий суттєвий спад, це краще, ніж усі наші попередні прогнози. Коли Росія почала терористичні обстріли нашої критичної інфраструктури, то були значні побоювання, що економіка може впасти на 35-40%. Цього не сталося. Силам ППО вдалося збити більшість російських ракет. Енергетики змогли втримати нашу енергосистему єдиною. Уряд зі свого боку вів роботу з партнерами щодо отримання партій генераторів, трансформаторів та іншого обладнання, необхідного для ремонтів мереж", - сказав він.

Прем'єр зазначив, що український бізнес вкотре показав свою неймовірну адаптивність. Так, було завезено майже 670 тисяч генераторів різної потужності. Уряд запровадив нульове розмитнення для невеликих генераторів, а також дав можливість бізнесу отримати кредит на такі генератори під 0% до 5 років.

"Водночас Росія продовжує завдавати ударів по нашій енергетиці. Впродовж п'ять днів нового року ворог здійснив дві атаки дронами, внаслідок чого пошкоджень зазнали об’єкти генерації та магістральних мереж. Також продовжувались обстріли енергетики на Сході та Півдні. Тепла погода та святкові дні сприяли зниженню споживання, що дозволило нам протягом новорічних свят не застосовувати відключення. Проте вже вчора, 5 січня, споживання зросло, тому в центральному та східному регіонах, а також в Одесі, Львові, Дніпрі були запроваджені графіки планових відключень", - додав Шмигаль.

Він нагадав, що від сьогодні очікується суттєве похолодання. Відповідно, зросте споживання та дефіцит в енергосистемі збільшиться.

"Крім цього, ворог готовий завдати чергового ракетного удару по цивільній та енергетичній інфраструктурі. Тому ми всі маємо бути готові до поновлення аварійних відключень", - наголосив прем'єр.

Нагадаємо, за даними Укренерго, станом на 11:00 6 січня споживання електроенергії в Україні продовжує зростати через поступове зниження температури.