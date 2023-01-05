Окупанти вчергове обстріляли одну з ТЕС ДТЕК

На щастя, постраждалих немає.

Учора, 4 січня, Росія знову атакувала одне з енергетичних підприємств ДТЕК Енерго. Цього разу ніхто з працівників не постраждав.

Про це повідомила компанія ДТЕК.

“Внаслідок обстрілу було суттєво пошкоджено обладнання ТЕС. Після закінчення атаки енергетики оперативно почали ліквідацію наслідків. Задля безпеки на об’єктах знаходяться тільки критично необхідні співробітники”, - йдеться в повідомлення.

Зазначається, що за останні місяці енергетичні підприємства ДТЕК Енерго були атаковані вже 24 рази. Внаслідок чого 26 енергетиків були поранені, 3 загинули.

Нагадаємо, станом на 11:00 5 січня споживання електроенергії в Україні продовжує зростати через поступове зниження температури та активізацію роботи промисловості та бізнесу. Для забезпечення балансу до всіх областей доведені ліміти споживання, перевищення яких призводить до застосування аварійних обмежень.