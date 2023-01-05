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​В Україні судитимуть військового РФ, який пограбував двох людей під час окупації Чернігівщини

Погрожуючи вбивством, він відібрав у них мобільний телефон, ноутбук та 11 тис. доларів США.

​В Україні судитимуть військового РФ, який пограбував двох людей під час окупації Чернігівщини
Фото: Офіс генпрокурора

Чернігівська обласна прокуратура в порядку спеціального досудового розслідування скерувала до суду обвинувальний акт стосовно російського військовослужбовця за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу).

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

У ході розслідуванням встановлено, що під час окупації села Ягідного Чернігівського району військовий, який проходив службу у військовій частині 55115 з дислокацією в м. Кизил Республіки Тива РФ, пограбував дівчину та хлопця.

Погрожуючи вбивством, він відібрав у них мобільний телефон, ноутбук та 11 тис. доларів США.

Нагадаємо, раніше полоненого окупанта привели в село на Чернігівщині, де його підрозділ жив протягом місяця і займався мародерством. Сам військовий з початку повномасштабной війни тричі заходив в Україну, а на отримані гроші встиг купити квартиру.

Тимур Алсаєв усіляко заперечував свою причетність до безчинств і намагався переконати, що "навіть у хату не заходив". Він розповів, що їв домашні консервації з того будинку, де він жив та брав теплі речі господарів.

Також він розповів, що під час перебування в Україні військові сусіднього підрозділу вживали спиртні напої, і сержант застрелив старшого лейтенанта.

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