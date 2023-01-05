Выйськовий Тимур Алсаєв з початку повномасштабной війни тричі заходив в Україну, а на отримані гроші встиг купити квартиру.

Російського військового з Бурятії Тимура Алсаєва, який потрапив у полон до українських військових, привезли у село на Чернігівщині, де окупанти жили протягом місяця.

Відео опубліковане на каналі журналіста Володимира Золкіна.

Раніше, 1 грудня, також було опубліковане інтерв'ю з окупантом. Він розповідав, що потрапив на територію Чернігівщини 24 лютого зі сторони Брянської області Росії у складі БТГр №1. У сам Чернігів Алсаєв не потрапив, бо ЗСУ підірвали міст на потрібному напрямку, тож довелось перебувати у лісопосадках та селах. Він майже місяць жив у селі Шевченкове Ніжинського району.

Алсаєв розповів, що їв домашні консервації з того будинку, де він жив та брав теплі речі господарів. Як каже власник одного з "обшуканих" бурятом будинків, він навіть "у шафі з трусами шукав бандерівців". При цьому сам військовий усіляко заперечував свою причетність до безчинств і намагався переконати, що "навіть у хату не заходив".

Також він розповів, що під час перебування в Україні військові сусіднього підрозділу вживали спиртні напої, і сержант застрелив старшого лейтенанта.

1 квітня підрозділ Алсаєва покинув Україну і венувся в РФ. Однак, уже 16 квітня Алсаєв із сослуживцями був уже на території Луганщини. Після поранення окупант потрапив до лікарні, а на зароблені на війні кошти купив квартиру в Улан-Уде. Після покупки квартири військовий знову повернувся в Україну і потрапив у полон 15-го листопада.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з початку російського вторгнення та бойових дій на території Чернігівської області загинули 478 цивільних осіб.