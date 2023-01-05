Головне за ніч. Четвер, 5 січня

Відбиті атаки противника на Донбасі, ворожі спроби наступу на Бахмутському напрямку, десять тисяч снарядів від Норвегії, падіння ВВП України.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що за минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Стельмахівка і Площанка Луганської області та Білогорівка, Соледар, Красна Гора, Виїмка, Підгородне, Бахмут, Курдюмівка, Майорськ, Північне, Водяне, Красногорівка, Веселе, Мар’їнка та Побєда на Донеччині.

Окупанти завдали трьох ракетних, 13 авіаційних ударів та 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема по цивільній інфраструктурі міст Бахмут, Костянтинівка і Курахове Донецької області, Нікополь на Дніпропетровщині та Херсон. Є постраждалі, важкопоранені та загиблі серед мирного населення.

Противник продовжує зосереджувати зусилля на спробах наступу на Бахмутському напрямку.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 5 січня - в нашій новині.

Генштаб також інформує, що за минулу добу Збройні сили України знищили ще 810 російських окупантів. Загалом з початку повномасштабного вторгнення Росія вже втратила в Україні близько 109 720 військових.

Про інші втрати противника – в новині.

Падіння ВВП України за підсумком 2022 року оцінюється на рівні 30,4% [±2%], що є кращим показником, ніж передбачалось за попередніми прогнозами.

“Упродовж 2022 року економіка України зазнала найбільших за всю історію незалежності втрат, збитків та пошкоджень, які їй завдала рф, масштабувавши 24 лютого по всій протяжності спільного кордону та з території Білорусії й окупованого Криму свій терор, розпочатий ще у 2014 році”, - заявила перший віцепрем’єр-міністр - міністр економіки України Юлія Свириденко.

Вона зазначила, що успіхи сил оборони України на полі бою, злагоджена робота уряду й бізнесу, незламний дух населення, швидкість відновлення зруйнованих/пошкоджених об’єктів критичної інфраструктури вітчизняними службами, а також системна фінансова підтримка з боку міжнародних партнерів дозволили втримати економічний фронт та продовжувати рух у напрямку перемоги.

Докладніше - в новині.

Норвегія передала Україні ще 10 000 артилерійських снарядів калібру 155 мм, які вже надіслані до нашої країни.

Артилерійські снаряди можуть використовуватися в декількох типах артилерійських установок, зокрема самохідних гаубицях M109.

“Для безпеки Європи та Норвегії важливо, щоб Україні вдалося протистояти атакам Росії. Україна потребує міжнародної підтримки у вигляді військової техніки та підготовки власних сил. Норвегія зробила значний внесок до 2022 року і продовжуватиме робити свій внесок у підтримку України у 2023 році”, – зазначив міністр оборони країни Бьорн Арілд Грам, додавши, що його відомство перевірить, яку зброю для України можна придбати безпосередньо у виробників.

Москва є головним винуватцем масової загибелі власних військовослужбовців на полях боїв в Україні.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі. Він зазначив, що Сполучені Штати не планують “заламувати руки” через великі втрати росіян унаслідок українського удару по казармі в Макіївці.

“Це війна. Вони зазнали вторгнення, і вони (українці, – ред.) завдають ударів у відповідь і захищаються. Російські солдати на цій території є законними цілями для українських військових дій, і крапка”, – сказав Кірбі.

Він також відмовився коментувати роль в атаці системи залпового вогню HIMARS. “Ми надаємо та продовжуватимемо надавати Україні ті види систем та допомогу, які їм необхідні для самозахисту. І так, це включало в себе HIMARS у минулому, і цілком може включати більше HIMARS в майбутньому. Скажемо дуже чітко. Це війна Росії проти України”, –додав представник Білого лому.

Кірбі також назвав “купою нісенітниці” твердження президента РФ Володимира Путіна про те, що Росія насправді веде війну проти Сполучених Штатів та Заходу загалом.

“Йдеться про російське вторгнення в Україну. І Росія є тим, хто це все почав”, – додав він.

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