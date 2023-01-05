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Росіяни вночі та вранці активно стріляли вздовж усієї лінії фронту на Донеччині, – ОВА

Найбільше постраждало місто Курахове. 

Росіяни вночі та вранці активно стріляли вздовж усієї лінії фронту на Донеччині, – ОВА
Фото: Донецька ОВА

Сьогодні вночі та вранці російські окупанти активно стріляли вздовж усієї лінії фронту на Донеччині.

Про це повідомив у Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Оперативна ситуація по області станом на ранок 5 січня. Вночі та вранці росіяни активно стріляли вздовж усієї лінії фронту", – написав він і опублікував фото наслідків.

На Донецькому напрямку найбільше постраждало Курахове – місто зазнало кількох обстрілів, пошкоджено шість приватних будинків, дві крамниці та обладнання на інфраструктурному об'єкті.

Інтенсивних обстрілів зазнала Мар'їнка, а під ранок поодинокі прильоти зафіксовано по старій частині Авдіївки, без жертв.

На Горлівському напрямку дві людини загинули та одну поранено в Бахмуті. У Часовому Яру зруйновано багатоповерхівку, пошкоджено ще чотири будинки та будівля лікарні. У Соледарі пошкоджено п'ятиповерхівку, ніхто не постраждав.

На Лисичанському напрямку росіяни завдали ракетного удару з С-300 по Лиману, а на території громади вели обстріли Торського і Зарічного – пошкодили будинок. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Фото: Донецька ОВА

Фото: Донецька ОВА

Фото: Донецька ОВА

Нагадаємо, зранку 3 січня росіяни обстріляли з артилерії Курахове. Були влучання у житловий квартал. Одна людина загинула, ще двоє дістали поранення.

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