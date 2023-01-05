Політична криза в США – радикали Трампа посилюються?
Політична криза в США – радикали Трампа посилюються?
Майже 70 нардепів не хочуть позбавляти мандатів депутатів проросійських партій (доповнено)
Майже 70 нардепів не хочуть позбавляти мандатів депутатів проросійських партій (доповнено)
Росіяни обстріляли Запоріжжя, пошкоджено будинки і є поранені (оновлено)
Росіяни обстріляли Запоріжжя, пошкоджено будинки і є поранені (оновлено)
Митрополит Епіфаній проведе різдвяну літургію в Успенському соборі Лаври
Митрополит Епіфаній проведе різдвяну літургію в Успенському соборі Лаври
Олексій Резніков: «Війна не закінчилась, є ще велика загроза для нашої держави і нам треба вижити»
Олексій Резніков: «Війна не закінчилась, є ще велика загроза для нашої держави і нам треба вижити»
Не подолавши корупцію в ТРО, не переможемо у війні
Не подолавши корупцію в ТРО, не переможемо у війні
Як змінилися відносини України та Польщі за час великої війни
Як змінилися відносини України та Польщі за час великої війни
Внаслідок українського удару в Макіївці загинули 270 окупантів, – журналіст (оновлено)
Внаслідок українського удару в Макіївці загинули 270 окупантів, – журналіст (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

В Україні планують розгорнути мережу мініелектростанцій

Двадцять таких станцій можуть видати потужність одного атомного блоку.

В Україні планують розгорнути мережу мініелектростанцій
Фото: пресслужба Міненерго України

В Україні планують розгорнути мережу мініелектростанцій. 

Про це повідомило Міністерство економіки України

“З метою унеможливити тривале виведення з ладу енергосистеми, Уряд планує низку заходів для запуску систем вітчизняних мініелектростанцій. Їх призначення – убезпечити основні станції, сформувати критичний резерв і незалежність генерування енергії”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що мініелектростанції допомагатимуть постачати воду і тепло у населені пункти, а також забезпечуватимуть енергетичну безпеку атомної генерації.

В міністерстві пояснили, що мініелектростанції невеликі та не вимагають особливого обслуговування. Двадцять таких станцій можуть видати потужність одного атомного блоку. До прикладу, для старту атомного блоку необхідно 100-150 МВт. Генератори такої потужності не досягають, а ось мініелектростанції добре впораються з цим завданням.

Нагадаємо, нещодавно Україна домовилася про постачання майже 1800 трансформаторів та понад 7600 генераторів. Крім того, в Україну буде поставлено понад 40 км кабелю та сотень найменувань запчастин для енергообладнання.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також