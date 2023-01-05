Двадцять таких станцій можуть видати потужність одного атомного блоку.

В Україні планують розгорнути мережу мініелектростанцій.

Про це повідомило Міністерство економіки України.

“З метою унеможливити тривале виведення з ладу енергосистеми, Уряд планує низку заходів для запуску систем вітчизняних мініелектростанцій. Їх призначення – убезпечити основні станції, сформувати критичний резерв і незалежність генерування енергії”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що мініелектростанції допомагатимуть постачати воду і тепло у населені пункти, а також забезпечуватимуть енергетичну безпеку атомної генерації.

В міністерстві пояснили, що мініелектростанції невеликі та не вимагають особливого обслуговування. Двадцять таких станцій можуть видати потужність одного атомного блоку. До прикладу, для старту атомного блоку необхідно 100-150 МВт. Генератори такої потужності не досягають, а ось мініелектростанції добре впораються з цим завданням.

Нагадаємо, нещодавно Україна домовилася про постачання майже 1800 трансформаторів та понад 7600 генераторів. Крім того, в Україну буде поставлено понад 40 км кабелю та сотень найменувань запчастин для енергообладнання.