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У Харкові демонтували пам’ятники Островському та Тихонову

Погруддя голови уряду СРСР Миколі Тихонову мали прибрати ще у 2016 році.

У Харкові демонтували пам’ятники Островському та Тихонову
Фото: facebook.com/iryna.bagalij

У Харкові демонтували пам’ятник члену ЦК КПРС Миколі Тихонову, який мали прибрати ще кілька років тому згідно Закону України про декомунізацію.

Про це повідомила депутатка Харківської міської ради Ірина Гончарова-Багалій у Фейсбуці.

"У Харкові демонтували пам'ятник Тихонову. Тому самому двічі герою соцпраці і члену ЦК КПРС. Не знали, що він досі стояв? На Соборному спуску. Він мав бути демонтований ще у 2016 році за законом про декомунізацію. Але простояв до кінця 2022. Сподіваюся, тепер на цьому місці встановлять пам'ятник Петру Болбочану, штаб якого знаходився на спуску", - написала вона.

Крім того, днями в місті демонтували пам’ятник радянському письменнику Миколі Островському. Про це повідомив голова ГО "Декомунізація. Україна" Вадим Поздняков.

Погруддя знаходилося біля входу до центральної дитячої бібліотеки Київського району.

Нагадаємо, раніше у Дніпрі демонтували пам’ятник Юхимові Пушкіну, Герою Радянського Союзу, відомий як «Танк» – знаковий пам’ятник радянської доби.

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