Світ солідаризується з Україною, вивчаючи мову Героїв

Фото: Генштаб ЗСУ у Facebook

Світ підтримує Україну, надаючи сучасну зброю, прихисток для тих, хто вимушено покинув свої домівки. У грудні минулого року понад 60 відомих локацій у 19 країнах світу вимкнули світло, щоб зібрати кошти на придбання генераторів для українських лікарень після численних намагань варварів залишити нас без електроенергії.

Ще одним символом солідарності з Україною, яка відбиває путінську агресію, стало вивчення української мови на всіх континентах. Складно пригадати бодай одного лідера цивілізованої країни, який досі не сказав жодного слова українською. Більше того, майже півтора мільйони людей по всьому світу почали вивчати українську тільки на платформі Duolingo.

На початку тижня в британській The Guardian вийшов блог редакторки культури видання Шарлотти Хіггінс, в якому вона навела причини, чому почала вивчати українську мову.

"Є багато причин вивчати мову: школа, університет, робота, стосунки, походження, перспектива канікул і подорожей”, - пише журналістка, водночас зазначаючи, що є і політична причина, оскільки мова й політика йдуть разом.

Як і більшість тих, хто незамиленим російською пропагандою оком аналізує причини війни в Україні, пані Хіггінс зазначає, що мова - одна із головних цілей війни, яку розв'язала росія: “Тим, хто слідкував за війною, швидко стало зрозуміло, що на карту поставлена сама мова. Одержимість путіна Україною залежить від його хибного переконання, що країна існує лише як придаток росії та не має власної ідентичності; багато українців відмовляються від російської на користь української мови як символу опору".

Редакторка The Guardian, наголошуючи, що спілкування українською мовою стало світовим символом солідарності з жертвами путінської агресії, наводить вражаючі цифри, які свідчать про зростання інтересу до вивчення української в різних країнах.

Так, наприклад, кількість користувачів, які вивчають українську на платформі Duolingo, зросла на 1254% у Великій Британії та на 2229% в Республіці Ірландія. Сплеск вивчення української мови відбувся в лютому та березні.

Така тенденція, за її словами, схожа в інших країнах, які приймають біженців: у Польщі, Німеччині, Нідерландах і Чехії цього року спостерігалося різке зростання рівня навчання українською мовою. А за словами Сінді Бланко, одного з дослідників Duolingo, кількість біженців різко зросла в Японії, В’єтнамі та Латинській Америці, а також «практично в кожній країні на Землі», де використовується додаток. У 2022 році 1,3 мільйона людей по всьому світу почали вивчати мову на Duolingo.

“Вивчіть українську, переможете росію”, - під таким заголовком Los Angeles Times опублікував колонку відомої американської журналістки Барбари Демік.

Авторка, пояснюючи читачам значення мови в російсько-українській війні, звертається до історичних фактів: “З розпадом Радянського Союзу в 1991 році Україна повернула свою мову, яка зазнавала репресій з царських часів, часто жорстоко”.

Вона переконана, що повномасштабне вторгнення росії 24 лютого 2022 під гаслом захисту російськомовних, лише спонукало багатьох українців вивчати та використовувати лише українську мову.

Барбара Демік, яка нещодавно побувала в Україні разом з делегацією Американського ПЕН-центру, цитуючи слова з опублікованого за результатами візиту звіту організації, наголошує, що як і намагання окупантів знищити українську мову, руйнування культурних центрів, пам’ятників та бібліотек - це “не супутня шкода у війні проти України: це ціль. Путін прагне стерти українську ідентичність і культуру, а також нав’язати українському народу російську мову, а також маніпульовану, шовіністичну, мілітаристську версію російської культури, історії та світогляду”.

Тож не лише в Україні, а й у світі очевидна істина: боротьба на мовному, культурному, освітньому фронтах в умовах війни є ключовою, а утвердження української мови - це посилення нашої обороноздатності та ключ до якнайшвидшої перемоги.