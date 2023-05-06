Володимир Зеленський побажав монарху довгих років успішного правління, а також подякував за підтримку України.

Президент Володимир Зеленський привітав Чарльза III з коронацією.

Про це повідомляє пресслужба президента.

“Сьогодні голова уряду України та перша леді України представляють нашу державу у Сполученому Королівстві, де відбулася коронація Короля Чарльза ІІІ і Королеви Камілли. Від імені всього українського народу я вітаю Їх Величностей – справжніх друзів України – із цією історичною подією, яка починає нову епоху британської монархії. Бажаю Королю Чарльзу ІІІ довгих років успішного правління, а народу Сполученого Королівства – процвітання та спільних із нами перемог”, - сказав президент.

Він зазначив, що для нього було честю зустрітися особисто з Його Величністю в Лондоні.

“Я пам’ятаю нашу розмову, я пам’ятаю щиру емоцію до України й українців. І дякую за підтримку!” - сказав Зеленський.

Глава держави також подякував усім британцям.

Нагадаємо, сьогодні, 6 травня, Чарльз III офіційно став королем Великої Британії. Церемонія коронації у країні відбулася вперше за майже 70 років.