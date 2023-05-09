Рух Чесно до 9 травня замінив марку-фотозону в центрі Києва на “Путіна у Гаазі”

Відтепер кияни та гості міста можуть сфотографуватися біля Путіна, якого на суд в Гаагу привів Валерій Залужний.

Рух Чесно до 9 травня замінив марку-фотозону на Хрещатику.

Про це повідомляється на сайті руху.

“Першу марку “Бавовну Кримського мосту” презентували 24 серпня 2022 року, як частину виставки “Інфоспротив”, що розповідає про інформаційну боротьбу українців з російською федерацією”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що матеріали виставки усі охочі можуть переглянути в онлайн-форматі в Музеї агітації та політичного трешу Руху Чесно.

“Після того, як стався вибух на Кримському мосту, у російських пропагандистів була істерика. Вони собі нафантазували, що “києвская власть” підготувалась і відзначала подію фотозоною у самому центрі Києва. Зазначимо, що ніякого стосунку до наших марок влада Києва не має”, — повідомила лідерка громадської організації Віта Думанська.

Фото: Рух Чесно

Як зазначає Рух Чесно, після “Бавовни над кримським мостом” громадяни висловили бажання встановити марку “Бавовна над кремлем”.

“Цю другу пророчу марку ми встановили під Новий рік і кияни та гості столиці радо з нею фотографувалися. Пропагандистам кремля вона теж “сподобалася”, — наголошує Думанська.

Фото: Рух Чесно

Вона зауважила, що бавовна над Кремлем вже була, тож Рух Чесно вирішив напророкувати в день “побєдобєсія” росіян 9 травня Гаагу Путіну.

Нагадаємо, Укрпошта з 9 травня вводить в обіг нові марки "Слава Силам оборони і безпеки України! Гвардія наступу". Тираж блоку – 235 000 примірників.