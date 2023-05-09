Рух Чесно до 9 травня замінив марку-фотозону в центрі Києва на “Путіна у Гаазі”

Рух Чесно до 9 травня замінив марку-фотозону на Хрещатику.
Про це повідомляється на сайті руху.
“Першу марку “Бавовну Кримського мосту” презентували 24 серпня 2022 року, як частину виставки “Інфоспротив”, що розповідає про інформаційну боротьбу українців з російською федерацією”, - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що матеріали виставки усі охочі можуть переглянути в онлайн-форматі в Музеї агітації та політичного трешу Руху Чесно.
“Після того, як стався вибух на Кримському мосту, у російських пропагандистів була істерика. Вони собі нафантазували, що “києвская власть” підготувалась і відзначала подію фотозоною у самому центрі Києва. Зазначимо, що ніякого стосунку до наших марок влада Києва не має”, — повідомила лідерка громадської організації Віта Думанська.
Як зазначає Рух Чесно, після “Бавовни над кримським мостом” громадяни висловили бажання встановити марку “Бавовна над кремлем”.
“Цю другу пророчу марку ми встановили під Новий рік і кияни та гості столиці радо з нею фотографувалися. Пропагандистам кремля вона теж “сподобалася”, — наголошує Думанська.
Вона зауважила, що бавовна над Кремлем вже була, тож Рух Чесно вирішив напророкувати в день “побєдобєсія” росіян 9 травня Гаагу Путіну.
Нагадаємо, Укрпошта з 9 травня вводить в обіг нові марки "Слава Силам оборони і безпеки України! Гвардія наступу". Тираж блоку – 235 000 примірників.