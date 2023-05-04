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Укрпошта з 9 травня вводить в обіг нові марки "Слава Силам оборони і безпеки України! Гвардія наступу"

Тираж блоку – 235 000 примірників.

Укрпошта з 9 травня вводить в обіг нові марки "Слава Силам оборони і безпеки України! Гвардія наступу"
Фото: Укрпошта

З 9 травня Укрпошта вводить в обіг нові марки "Слава Силам оборони і безпеки України! Гвардія наступу"

Про це повідомляє пресслужба компанії. 

Поштовий блок «Слава Силам оборони і безпеки України! Гвардія наступу» продовжує випуск «Слава Збройним Силам України!», презентований Укрпоштою в 2022 році і містить поштові марки, на яких зображені бійці Національної гвардії України, Державної прикордонної служби України, Національної поліції України. Невдовзі поштові випуски із зображеннями українських військових будуть доповнюватися новими серіями марок, присвячені Генеральному управлінню розвідки та Службі безпеки України.

На початку лютого 2023 року МВС України оголосило про формування добровольчих батальйонів «Гвардії наступу». Це спеціальні підрозділи, які спинятимуть спроби росіян прорватися через наші кордони і братимуть участь у визволенні України.

Тираж блоку – 235 000 примірників. Номінал кожної марки – F (23 грн), вартість блоку – 69 грн. До марки буде випущено конверт «Перший день», немаркований художній конверт та три художні картки.

Донати, зібрані з 4 по 9 травня під час оформлення замовлення в Поштовому маркеті Укрпошти, будуть направлені на допомогу та підтримку спецпідрозділів «Гвардії наступу».

9 травня на столичному головпоштамті відбудеться погашення штемпелем «Перший день. Гвардія наступу. Час повертати своє», спецпогашення також відбудуться у всіх регіонах України.

Автор поштового випуску заслужений художник України Олександр Охапкін. Випуск здійснено за сприяння Національної Гвардії України, Державної прикордонної служби України та Національної поліції України.

З 4 травня в Поштовому маркеті відкривається передзамовлення на поштовий набір «Слава Силам оборони і безпеки України! Гвардія наступу», який включає поштовий блок, художній конверт та листівки. По передзамовленню можна купити не більше 10 наборів на одне замовлення. Для придбання набору перейдіть за посиланням.

Зазначається, що власники філателістичних абонементів сьогодні отримають посилання на оплату цього випуску на свої електронні скриньки.

Придбати новий поштовий випуск можна, починаючи з 9 травня у відділеннях Укрпошти по всій країні, офіційному філателістичному онлайн-магазині Укрпошти та на маркетплейсах eBay і Amazon.

Нагадаємо, 31 березня “Укрпошта” випустила в обіг марку до річниці звільнення Бучі, Ірпеня та Гостомеля. Тираж блоку − всього 100 000 примірників.

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