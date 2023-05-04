Без голосів колишньої ОПЗЖ Верховна Рада з 2022 не змогла би ухвалити 9% рішень, – Рух Чесно

Верховна Рада України від початку 2022 року не змогла би ухвалити 9% рішень, якби їх не підтримувала голосами проросійська колишня ОПЗЖ. Про це свідчать дані Руху Чесно.

"Усе частіше «Слуги народу» та керівництво Верховної Ради заявляє, що нардепи забороненої партії ОПЗЖ є «корисними». Ця «корисність» перевіряється даними. Вони дійсно давали вирішальні голоси, але це було зокрема під час прийняття скандальної містобудівної реформи (№5655) та під час прийняття шкідливих правок про скасування пожиттєвого фінмоніторингу для високопосадовців (№8008). Важливі для країни ініціативи мають підтримку і провладної партії і опозиції. Тобто для таких питань навіть конституційна більшість – не проблема. Тому справжня роль ексОПЗЖ – це «рятівники» за викликом", – вважає лідерка руху Віта Думанська.

Фото: Рух Чесно

Фото: Рух Чесно

Рух вважає, що представників ексОПЗЖ не усувають із керівних посад у комітетах саме за таку "допомогу". Наприклад, досі очолює Комітет свободи слова Шуфрич.

За словами Думанської, з 2022 року парламент не може розглянути жодну ініціативу, яка впливає на депутатів проросійських партій, ані на місцевому рівні, ані на рівні парламенту, хоча таких ініціатив уже більше десяти.

"Напрацювання таких політик блокується, бо колишні члени ОПЗЖ виконували і продовжують виконувати роль «рятівників» за викликом для керівництва партії влади", – зазначила вона.

Водночас проросійська фракція ОПЗЖ повним складом не голосувала у ключових питаннях, де міг би порушитися інтерес Росії. Зокрема, під час звернення до міжнародних організацій у зв’язку з ескалацією росіянами безпекової ситуації навколо України, невизнання незалежності самопроголошених утворень ОРДЛО, голосування за вихід України з угод СНД. Вони не голосували навіть за продовження угоди між Україною та Нідерландами щодо розслідування падіння літака рейсу MH17.

Докладно про те, за що голосувала, а за що – ні проросійська фракція, що потім розпалась на групи, читайте в матеріалі "«Рятівники» за викликом: яка насправді роль ОПЗЖ у Верховній Раді?" на LB.ua.