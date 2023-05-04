Україна має кращий потенціал для контрнаступу, ніж на це вказують злиті документи Пентагону, − Блінкен

Там де Україна могла бути місяць тому – там вона не є зараз.

Україна має кращий потенціал для контрнаступу проти Росії, ніж на це вказує витік документів розвідки США.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, пише Washington Post.

Блінкен відмовився назвати конкретні документи. Він зазначив, що розвідувальні матеріали, в яких детально описуються військові виклики, з якими зіткнеться Україна, включно з проблемами з розміщенням і утриманням військ, “відображають певний момент часу і ситуація не є статичною”.

Більшість злитих матеріалів датовані січнем, лютим і березнем.

“Те, де Україна могла бути місяць тому, два місяці тому, три місяці тому, там вона не є зараз − з погляду її здатності, наприклад, вести контрнаступ і відбивати триваючу російську агресію”, – сказав Блінкен.

Раніше Блінкен заявив, що успіх України на полі бою може стати найшвидшим шляхом до перемовин щодо стійкого та справедливого миру.

Міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що контрнаступ "станеться несподівано". Він підкреслив, що у цьому є сенс військової операції – ніхто не повинен знати, що вона почалася. Резніков також вважає, що "витік" документів з США є сумішшю правди і брехні.