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Росіяни вночі завдали ракетних ударів по Краматорську

Наслідки атаки з'ясовують.

Росіяни вночі завдали ракетних ударів по Краматорську
Фото: facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko

Уночі російські окупанти завдали ракетних ударів по місту Краматорськ Донецької області. 

Про це повідомив мер Краматорська Олександр Гончаренко.

"Росія вночі обстріляла ракетами Краматорськ. На щастя, обійшлося без постраждалих. З’ясовуємо наслідки руйнувань", - написав він у фейсбуці.

Гончаренко також опублікував фото наслідків атаки.

Фото: facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko

Фото: facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko

Фото: facebook.com/alexander.vasilyevich.goncharenko

Нагадаємо, 1 травня російська армія здійснила десять атак у п’яти населених пунктах Донеччини. Окупанти з артилерії обстріляли міста Авдіївка, Бахмут, Сіверськ, Торецьк, село Новоселівка перша. Пошкоджено 15 цивільних об’єктів – житлові будинки й господарську споруду.

Дві ракети “С-300” ворог спрямував по Краматорську. Пошкоджено три багатоквартирні будинки, навчальний заклад. Травмовано місцевого мешканця.

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