У Київській області внаслідок атаки пошкоджено нежитлові споруди

У Київській області внаслідок нічної ворожої атаки пошкоджено нежитлові споруди. Потерпілих немає, повідомив голова КОВА Руслан Кравченко у Telegram.

Він зазначив, що це – вже четверта атака за цей тиждень. Повітряна тривога в області тривала чотири години.

"За оперативною інформацією, внаслідок атаки на території однієї з громад пошкоджено нежитлові споруди. На щастя, жертв та постраждалих немає. Цієї ночі на Київщині, як і під час попередніх атак росіян, активно працювала ППО. Дякуємо нашим військовим за професійну роботу!" – написав він.

У Києві, за даними військової адміністрації, внаслідок падіння уламків у Шевченківському, Подільському та Печерському районах пошкоджено авто і дорожнє покриття. Влучань немає.