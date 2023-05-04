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У Київській області внаслідок атаки пошкоджено нежитлові споруди

Поранених немає. 

У Київській області внаслідок атаки пошкоджено нежитлові споруди
Ілюстративне фото
Фото: Одеса офіційно

У Київській області внаслідок нічної ворожої атаки пошкоджено нежитлові споруди. Потерпілих немає, повідомив голова КОВА Руслан Кравченко у Telegram.

Він зазначив, що це – вже четверта атака за цей тиждень. Повітряна тривога в області тривала чотири години. 

"За оперативною інформацією, внаслідок атаки на території однієї з громад пошкоджено нежитлові споруди. На щастя, жертв та постраждалих немає. Цієї ночі на Київщині, як і під час попередніх атак росіян, активно працювала ППО. Дякуємо нашим військовим за професійну роботу!" – написав він.

У Києві, за даними військової адміністрації, внаслідок падіння уламків у Шевченківському, Подільському та Печерському районах пошкоджено авто і дорожнє покриття. Влучань немає. 

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