​СБУ арештувала "приховані" активи Новинського на 10,5 млрд гривень

Серед арештованого майна – елітний готельний комплекс у центрі Києва, морський торговий порт "Очаків", приміщення агрохолдингу і торговельні центри в різних регіонах України.

За матеріалами Служби безпеки арештовано нові активи олігарха Вадима Новинського загальною вартістю понад 10,5 млрд грн.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

До списку заблокованих активів входить 230 об’єктів нерухомості, якими Новинський володіє через офшорний трастовий фонд.

Серед арештованого майна – елітний готельний комплекс у центрі Києва, морський торговий порт "Очаків", приміщення агрохолдингу і торговельні центри в різних регіонах України.

"Встановлено, що для уникнення санкцій РНБО Новинський перереєстрував власні активи на декількох підконтрольних іноземних громадян в офшорних юрисдикціях. Для реалізації оборудки він залучив афілійованих приватних нотаріусів і державних реєстраторів. Втім, співробітники української спецслужби викрили злочинну схему і заблокували її", – йдеться в повідомленні.

Раніше в квітні цього року за матеріалами СБУ було арештовано майно Новинського на понад 3,5 млрд грн.

У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими Служби безпеки за ст. 111-2 (пособництво державі-агресору), триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, Новінський разом з іще девʼятьма повʼязаними з УПЦ (МП) особами потрапив до санкційного списку, складеного РНБО у межах ініційованої заборони повʼязаних з Росією релігійних організацій. Таке рішення було ухвалено після виявлення великої кількості антиукраїнських пропагандистських матеріалів, що поширювалися серед духівників та вірян УПЦ (МП). Екснардеп говорив, що буде оскаржувати рішення в судах.

Новінський був депутатом під проросійської ОПЗЖ у Верховній Раді поточного скликання. Влітку 2022 він склав мандат за власним бажанням.

У січні Новинського внесли до Реєстру держзрадників.