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ГУР спростувало заяви ФСБ про начебто затримання українських агентів у Криму

Андрій Юсов повідомив, що ці фейки свідчать про страх російського режиму перед українськими спецслужбами.

ГУР спростувало заяви ФСБ про начебто затримання українських агентів у Криму
Ілюстративне фото
Фото: ГУР

Головне управління розвідки Міноборони України спростувало заяви ФСБ РФ про начебто затримання українських агентів у Криму.

Про це повідомляє пресслужба відомства. 

Представник ГУР Андрій Юсов повідомив, що свіжі кремлівські фейки свідчать про очевидний факт — російський режим боїться України, наших спецслужб, зокрема ГУР.

“І правильно робить, тому що розплата за всі воєнні злочини обов’язково буде”, – зазначив Андрій Юсов.

Він додав, що найбезпечніший шлях для них – добровільно здатись у руки українському правосуддю.

Зазначимо, вчора, 3 травня, російська ФСБ заявила, що нібито затримала членів української агентурної групи. У них начебто знайшли, зокрема, пʼять бомб. 

Нагадаємо, декілька днів тому на базі російських прикордонних військ під Сімферополем стався вибух. База знаходиться за кілька кілометрів від аеропорту Сімферополя. 

Раніше у тимчасово окупованому Росією Севастополі вночі 29 квітня спалахнула пожежа на місцевій нафтобазі. Внаслідок вибуху було знищено понад 10 резервуарів з нафтопродуктами. Їхня загальна ємність – близько 40 тисяч тонн.

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