Розвідка США поки не має доказів причетності України до "атаки" на Кремль

Розвідники ще не встановили відповідальних, але "немає ознак", що це Україна.

Голова Комітету з розвідки у Сенаті Марк Уорнер повідомив, що "немає ознак" того, що Україна стоїть за атакою безпілотників на Кремль, про яку росіяни заявили вчора. У коментарі журналістам він сказав, що Штати поки не володіють достатньою інформацією, пише CNN.

"Я думаю, комітет надав усю інформацію, яку ми отримали, нам потрібно якомога швидше знову почути її від директора агентства. Принаймні на даний момент немає жодних ознак того, що джерелом були українці", – сказав він.

Відповідаючи на запитання, чи розвідувальні служби США виключили ідею про те, що Україна стоїть за ймовірною атакою, Уорнер знову наголосив, що занадто рано знати напевне, але немає жодних ознак того, що це так.

Уорнер був закр на закритому брифінгу з директором ЦРУ Вільямом Бернсом щодо ймовірної нічної атаки, яку Росія назвала замахом на президента Володимира Путіна з боку України.

Учора вдень російська влада офіційно повідомила про атаку безпілотників на Кремль. У мережі зʼявилися відео, як у ніч проти 3 травня невеликий обʼєкт влучає в дах кремлівської вежі. Був спалах, але до відчутних наслідків він не привів. Росіяни зразу ж оголосили це "терактом" і замахом на свого президента.

Україна категорично відкинула спроби Росії покласти на неї відповідальність за "атаку". В Офісі президента не виключили, що це може свідчити про підготовку Москвою масштабного теракту.

Американський Інститут вивчення війни припустив, що Росія, ймовірно, влаштувала "атаку" дронів на Кремль, намагаючись донести війну до російської внутрішньої аудиторії та створити умови для ширшої мобілізації суспільства.

Докладно про "атаку" на Кремль та версії події читайте в матеріалі LB.ua.