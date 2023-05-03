США дуже шкодують про масовий витік секретних документів, - Блінкен

Держсекретар США додав, що США дуже серйозно ставляться "до своїх зобов’язань та відповідальності щодо захисту інформації".

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив міністрові закордонних справ України Дмитрові Кулебі, що Сполучені Штати "дуже шкодують" про масовий витік секретних документів, передає CNN.

Блінкен додав, що США дуже серйозно ставляться "до своїх зобов’язань та відповідальності щодо захисту інформації".

Також держсекретар зазначив, що "українці, як і багато інших країн у всьому світі, скористалися надзвичайною інформацією, яку Сполучені Штати можуть розробити та надати, яка допомагає підтримувати, захищати, захищати їх безпеку, а також нашу безпеку".

Водночас Блінкен не відповів на заяву Президента України Володимира Зеленського про те, що той дізнався про витік інформації з преси, а не від офіційних осіб США.

Нагадаємо, на початку квітня в соціальних мережах були опубліковані засекречені військові документи стосовно планів США і НАТО щодо нарощення української армії перед запланованим контрнаступом.

Спершу повідомлялося, що група розслідувачів Bellingcat знайшла можливі першоджерела "злитих матеріалів Пентагону". Ці документи почали з’являтися в мережі ще в січні 2023 року на деяких Discord-серверах. Мін’юст США розпочав розслідування ймовірного витоку військових документів, а згодом ФБР заарештувало 21-річного Джека Тейшейру, якого підозрюють у "зливі".

Невдовзі стало відомо, що військовослужбовець Національної гвардії ВПС США Тейшейра розміщував конфіденційну інформацію на декілька місяців раніше, ніж було відомо раніше, і в набагато чисельнішій групі чату. Як писав The New York Times, користувач Discord, що відповідає профілю Джека Тейшейри, поширював розвіддані менш ніж за дві доби до повномасштабного вторгнення РФ.