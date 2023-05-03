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Підліток відкрив стрілялину у школі Белграда, загинули 8 учнів та охоронець (оновлено)

Шестеро школярів та вчитель отримали поранення.

Підліток відкрив стрілялину у школі Белграда, загинули 8 учнів та охоронець (оновлено)
Фото: EPA/UPG

Учень сьомого класу відкрив стрілянину в одній із шкіл Белграда, унаслідок якої загинув охоронець школи. Про це пише BBC.

Отримали пораннення щонайменше кілька людей, включно з школярами та вчителями. Один з учнів є у важкому стані.

Оновлення. Унаслідок стрілянини загинуло щонайменше вісім учнів і охоронець, ще шестеро учнів і вчитель отримали поранення, повідомило видання.

Поліцейські затримали підозрюваного −14-річного учня початкової школи ім. Владислава Рибнікара. Він стріляв, за інформацією низки джерел, з батьківської рушниці.

Фото: EPA/UPG

Інцидент стався близько 8 години ранку, повідомили у МВС Сербії. “Поліція направила всі доступні патрулі, негайно виїхала на місце та затримала підозрюваного неповнолітнього”, − йдеться у повідомленні відомства.

Один з останніх випадків шкільної стрілянини у Сербії був зафіксований у вересні 2019 року в місті Велика-Плана, приблизно в 100 кілометрах від Белграда. Чоловік прийшов на урок філософії в середній школі з автоматом. Прозвучало два вистріла, ніхто не постраждав.

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Після Балканських війн 1990-х років величезна кількість автоматів, пістолетів і гвинтівок залишилася у населення.

За даними Огляду стрілецького озброєння 2018 року (Small Arms Survey), громадяни регіону мають у дев’ять разів більше зброї, ніж армія та поліція, а за кількістю зброї на душу населення лідирують Сербія та Чорногорія.

Нагадаємо, у березні 28-річна жінка застрелила трьох дітей і трьох дорослих у приватній христинський школі міста Нешвілл американського штату Теннессі.

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