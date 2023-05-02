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Успіх українського контрнаступу може стати найшвидшим шляхом до перемовин, - Блінкен

Він зазначив, що плани Росії вже зазнали поразки.

Успіх українського контрнаступу може стати найшвидшим шляхом до перемовин, - Блінкен
Фото: ЕРА/UPG

Успіх України на полі бою може стати найшвидшим шляхом до перемовин щодо стійкого та справедливого миру, вважає держсекретар США Ентоні Блінкен.

Про це він заявив в інтерв'ю, інформує Голос Америки.

Відповідаючи на питання журналіста стосовно того, що попри активну міжнародну підтримку, на полі бою в Україні, як видається, ситуація зайшла в глухий кут, Блінкен зазначив, що плани Росії вже зазнали поразки і закликав слідкувати за розвитком майбутнього українського контрнаступу.

"Росія вже зазнала поразки в тому плані, що їхні початкові наміри стерти Україну з мапи, підкорити її Росії, знищити її як незалежну державу провалились і не мають успіху. Нам відомо, що українці планують контрнаступ у наступні тижні. Давайте подивимось, що буде. Зрештою, їхній успіх на полі бою - найкращий і, можливо, найшвидший шлях до перемовин, які принесуть справедливий та стійкий мир", - заявив Блінкен.

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Раніше президент Зеленський заявив, що інформація щодо контрнаступу ЗСУ, яку публікують деякі засоби масової інформації, не допомагає українським військовим.

А міністр оборони Олексій Резніков вважає, що очікування у суспільстві від контрнаступу "дещо перегріті".

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