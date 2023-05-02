Успіх українського контрнаступу може стати найшвидшим шляхом до перемовин, - Блінкен

Успіх України на полі бою може стати найшвидшим шляхом до перемовин щодо стійкого та справедливого миру, вважає держсекретар США Ентоні Блінкен.
Про це він заявив в інтерв'ю, інформує Голос Америки.
Відповідаючи на питання журналіста стосовно того, що попри активну міжнародну підтримку, на полі бою в Україні, як видається, ситуація зайшла в глухий кут, Блінкен зазначив, що плани Росії вже зазнали поразки і закликав слідкувати за розвитком майбутнього українського контрнаступу.
"Росія вже зазнала поразки в тому плані, що їхні початкові наміри стерти Україну з мапи, підкорити її Росії, знищити її як незалежну державу провалились і не мають успіху. Нам відомо, що українці планують контрнаступ у наступні тижні. Давайте подивимось, що буде. Зрештою, їхній успіх на полі бою - найкращий і, можливо, найшвидший шлях до перемовин, які принесуть справедливий та стійкий мир", - заявив Блінкен.
Раніше президент Зеленський заявив, що інформація щодо контрнаступу ЗСУ, яку публікують деякі засоби масової інформації, не допомагає українським військовим.
А міністр оборони Олексій Резніков вважає, що очікування у суспільстві від контрнаступу "дещо перегріті".