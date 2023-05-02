Успіх українського контрнаступу може стати найшвидшим шляхом до перемовин, - Блінкен

Він зазначив, що плани Росії вже зазнали поразки.

Успіх України на полі бою може стати найшвидшим шляхом до перемовин щодо стійкого та справедливого миру, вважає держсекретар США Ентоні Блінкен.

Про це він заявив в інтерв'ю, інформує Голос Америки.

Відповідаючи на питання журналіста стосовно того, що попри активну міжнародну підтримку, на полі бою в Україні, як видається, ситуація зайшла в глухий кут, Блінкен зазначив, що плани Росії вже зазнали поразки і закликав слідкувати за розвитком майбутнього українського контрнаступу.

"Росія вже зазнала поразки в тому плані, що їхні початкові наміри стерти Україну з мапи, підкорити її Росії, знищити її як незалежну державу провалились і не мають успіху. Нам відомо, що українці планують контрнаступ у наступні тижні. Давайте подивимось, що буде. Зрештою, їхній успіх на полі бою - найкращий і, можливо, найшвидший шлях до перемовин, які принесуть справедливий та стійкий мир", - заявив Блінкен.

Раніше президент Зеленський заявив, що інформація щодо контрнаступу ЗСУ, яку публікують деякі засоби масової інформації, не допомагає українським військовим.

А міністр оборони Олексій Резніков вважає, що очікування у суспільстві від контрнаступу "дещо перегріті".