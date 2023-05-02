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Поранених, які виведені в розпорядження командирів, призначатимуть на інші посади, - Маляр

Зараз готується відповідне розпорядження Головнокомандувача ЗСУ.

Поранених, які виведені в розпорядження командирів, призначатимуть на інші посади, - Маляр
Ганна Маляр
Фото: Міноборони

Поранених, які не можуть виконувати бойові завдання і виведені в розпорядження командирів, будуть призначати на інші посади. 

Про це у Facebook написала заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"Стандартна процедура – призначити пораненого після лікування на посаду, яку той в змозі займати, під час війни стала для бойових командирів непростою. Бо повномасштабна війна диктує свої умови. Вакансій в ЗСУ на сьогодні в десятки разів більше, ніж поранених, які зараз чекають на призначення. Проблема відома і з нею вже відпрацювала робоча група Міноборони та Збройних Сил України", - написала Маляр.

За її словами, є конкретні рішення, які будуть реалізовані. Зокрема, готується відповідне розпорядження Головнокомандувача ЗСУ, яке повинно вирішити питання тих, хто зараз чекає на призначення.

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Раніше Маляр казала, що за результатами перевірки Міністерства оборони, у тих військово-лікарських комісіях на сході, які незадовільно працюють, будуть вирішені проблемні питання.

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