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Окупанти вкотре обстріляли прикордоння Харківщини: поранена літня жінка

Росіяни били по селу Петропавлівка Куп'янського району.

Окупанти вкотре обстріляли прикордоння Харківщини: поранена літня жінка
Ілюстративне фото

Сьогодні зранку російські окупанти знову обстрілювали прикордонні населені пункти Харківської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, під ворожими ударами було село Петропавлівка Куп'янського району.

“За попередніми даними, осколкове поранення отримала 73-річна жінка. Зараз медики надають потерпілій усю необхідну допомогу”, – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, минулої доби ворог продовжував терористичні обстріли населених пунктів Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області. Внаслідок атаки поранення отримали двоє чоловіків. 

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