Окупанти вкотре обстріляли прикордоння Харківщини: поранена літня жінка

Сьогодні зранку російські окупанти знову обстрілювали прикордонні населені пункти Харківської області.

Про це повідомляє у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, під ворожими ударами було село Петропавлівка Куп'янського району.

“За попередніми даними, осколкове поранення отримала 73-річна жінка. Зараз медики надають потерпілій усю необхідну допомогу”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, минулої доби ворог продовжував терористичні обстріли населених пунктів Харківського, Чугуївського та Куп'янського районів області. Внаслідок атаки поранення отримали двоє чоловіків.