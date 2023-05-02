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Спікер Палати представників Маккарті різко відповів російському журналісту: “Я підтримую допомогу Україні”

"Я не підтримую те, що ваша країна зробила з Україною. Я також не підтримую те, що вбиваєте дітей”.

Спікер Палати представників Маккарті різко відповів російському журналісту: “Я підтримую допомогу Україні”
Кевін МакКарті
Фото: NY1

Спікер Палати представників США Кевін Маккарті під час візиту до Єрусалиму різко відповів російському журналісту, який заявив, що Маккарті не підтримує надання зброї та допомоги Україні і запитав чи США скоротять її.

“Я голосую за допомогу Україні, я підтримую допомогу Україні. Я не підтримую те, що ваша країна зробила з Україною. Я також не підтримую те, що ви вбиваєте дітей”, − сказав він.

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Маккарті додав, що війська Росії мають вийти з України.

“Ми продовжуватимемо підтримувати. І я думаю, що решта світу бачить це таким, яким воно є”, − додав спікер. 

У минулому Маккарті заявляв, що не буде жодного “карт-бланшу” для фінансування України, частково реагуючи на радикальних правих членів Республіканської партії, які критикували надання Києву зброї.

Нагадаємо, голова комітету з закордонних справ Палати представників США Майкл МакКол вважає, що успішний контрнаступ змінить "правила гри у продовженні підтримки" України. Техаський республіканець сказав, що контрнаступ "побачать дуже скоро".

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