Спікер Палати представників США Кевін Маккарті під час візиту до Єрусалиму різко відповів російському журналісту, який заявив, що Маккарті не підтримує надання зброї та допомоги Україні і запитав чи США скоротять її.
“Я голосую за допомогу Україні, я підтримую допомогу Україні. Я не підтримую те, що ваша країна зробила з Україною. Я також не підтримую те, що ви вбиваєте дітей”, − сказав він.
Маккарті додав, що війська Росії мають вийти з України.
“Ми продовжуватимемо підтримувати. І я думаю, що решта світу бачить це таким, яким воно є”, − додав спікер.
У минулому Маккарті заявляв, що не буде жодного “карт-бланшу” для фінансування України, частково реагуючи на радикальних правих членів Республіканської партії, які критикували надання Києву зброї.
Нагадаємо, голова комітету з закордонних справ Палати представників США Майкл МакКол вважає, що успішний контрнаступ змінить "правила гри у продовженні підтримки" України. Техаський республіканець сказав, що контрнаступ "побачать дуже скоро".