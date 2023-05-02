"Я не підтримую те, що ваша країна зробила з Україною. Я також не підтримую те, що вбиваєте дітей”.

Спікер Палати представників США Кевін Маккарті під час візиту до Єрусалиму різко відповів російському журналісту, який заявив, що Маккарті не підтримує надання зброї та допомоги Україні і запитав чи США скоротять її.

“Я голосую за допомогу Україні, я підтримую допомогу Україні. Я не підтримую те, що ваша країна зробила з Україною. Я також не підтримую те, що ви вбиваєте дітей”, − сказав він.

Маккарті додав, що війська Росії мають вийти з України.

“Ми продовжуватимемо підтримувати. І я думаю, що решта світу бачить це таким, яким воно є”, − додав спікер.

У минулому Маккарті заявляв, що не буде жодного “карт-бланшу” для фінансування України, частково реагуючи на радикальних правих членів Республіканської партії, які критикували надання Києву зброї.

Нагадаємо, голова комітету з закордонних справ Палати представників США Майкл МакКол вважає, що успішний контрнаступ змінить "правила гри у продовженні підтримки" України. Техаський республіканець сказав, що контрнаступ "побачать дуже скоро".