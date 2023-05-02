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Росіяни вчора випустили по Херсонській області 363 снаряди. Є поранені

Били, зокрема, танками та авіацією. 

Росіяни вчора випустили по Херсонській області 363 снаряди. Є поранені
Ілюстративне фото
Фото: Сили територіальної оборони ЗСУ

Протягом доби російська армія 71 раз обстріляла Херсонську область, випустивши 363 снаряди з важкої артилерії, танків, "Градів", безпілотників і авіації. 

По Херсону окупанти стрілляи 11 разів. Про це повідомив голова ОВА Олександр Прокудін у Telegram

"російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області та територію і будівлю заводу в Херсоні. Через російську агресію двоє людей дістали поранення", – повідомив Прокудін.

Він додав, що з вільної частини області вчора евакуювали щем 54 людини. 

Нагадаємо, що одним із обстріляних учора населених пунктів знову став Кізомис. Росіяни щодня кидають на село авіаційні бомби. 

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