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Російська армія вкотре обстріляла Нікопольщину

Для обстрілів використовували дрони та важку артилерію.

Сьогодні, 2 травня, російська окупаційна армія завдала ударів дронами та важкою артилерією по Нікопольському району Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Він уточнив, що під ворожий удар потрапили Червоногригорівська, Покровська, Марганецька громади, зокрема, й сам Марганець, а також Нікополь. 

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Обстрілами були пошкодженi адмінбудівля, п'ятиповерхiвка, три приватнi житловi будинки, господарська споруда. 

Рятувальники працюють на місцях “прильотів”, вони обстежують місцевість та уточнюють наслідки атак.

Нагадаємо, сьогодні росіяни обстріляли село Урожайне Бериславської громади Херсонської області. Поранення отримав 17-річний підліток, лікарі надають йому необхідну допомогу. Стан пораненого – задовільний.

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