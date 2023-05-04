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Вночі ворог пошкодив обстрілами одну з теплоелектростанцій ДТЕК Енерго

Обійшлося без жертв.

Вночі ворог пошкодив обстрілами одну з теплоелектростанцій ДТЕК Енерго
Ілюстративне фото
Фото: Facebook/Герман Галущенко

У ніч на четвер, 4 травня, ворог пошкодив обстрілами одну з теплоелектростанцій ДТЕК Енерго.

Про це повідомляє ДТЕК. 

“У ніч з 3 на 4 травня, внаслідок обстрілів вкотре постраждала теплоелектростанція ДТЕК Енерго. На щастя, обійшлося без жертв”, – йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що внаслідок атаки було пошкоджено обладнання підприємства. Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію їх наслідків.

У компанії нагадали, що з вересня минулого року енергетичні підприємства ДТЕК Енерго були атаковані вже 31 раз. Через це безпосередньо на обʼєктах три енергетики загинули, 28 були поранені.

Нагадаємо, сили ППО вночі 4 травня збили 18 "шахедів" та один розвідувальний безпілотник ворога. Усього окупанти застосували до 24 ударних дронів "Shahed". Атакували з Брянської області та з півдня.

Зокрема, уночі росіяни знову атакували Київ, ППО збила всі цілі. Жертв серед цивільного населення та руйнувань житлових об’єктів чи інфраструктури не зафіксовано.

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