Росія складає карту критично важливих підводних та наземних систем союзників, − розвідка НАТО

Москва може націлитися на інфраструктуру в Європі та Північній Америці.

Росія складає карту критично важливих підводних та наземних систем союзників, використовуючи військові та цивільні розвідувальні служби, які мають у своєму розпорядженні значні ресурси в цифровій, космічній, повітряній, наземній та морській областях.

Про це це заявив глава розвідки блоку НАТО Девід Кеттлер, пише Bloomberg.

Він попередив про значний ризик того, що Москва може націлитися на інфраструктуру в Європі та Північній Америці. “Ми дуже занепокоєні, що Росія може націлитися на підводні кабелі та іншу критично важливу інфраструктуру, намагаючись підірвати життя Заходу та отримати важелі впливу на ті країни, які надають підтримку Україні”, − зазначив він.

У спільному розслідуванні, опублікованому в квітні данськими, фінськими, шведськими та норвезькими громадськими мовниками, йдеться, що російські військові та цивільні кораблі картували інфраструктуру морського дна в Балтійському та Північному морях.

“Патрулювання Росії в Атлантиці і через всю Атлантику є на високому рівні – переважно на вищому, аніж той, який ми бачили останніми роками", − сказав Кеттлер.

Він додав, що високу стурбованість викликає військова стратегія Росії, яка передбачає швидке знищення критично важливої інфраструктури на ранніх стадіях конфлікту − тактика, яку РФ зараз застосовує в Україні.

Члени Організації Північноатлантичного договору намагаються краще захистити підводну критично важливу інфраструктуру після того, як минулої осені вибухи на газопроводах “Північний потік” підкреслили складність моніторингу об’єктів та виявлення нападників. За даними НАТО, мова йде про захист таких систем, як підводні кабелі, на які припадає 95% інтернет-комунікацій і через які щодня здійснюються фінансові операції на суму приблизно 10 трильйонів доларів.

Кеттлер додав, що Китай також активно працює у цьому напрямку, однак КНР більше зацікавлений у купівлі інфраструктури, ніж у тестуванні вразливостей інших. Він додав, що загрози також існують з боку терористів та інших груп, особливо там, де кабелі чи інфраструктура стикаються з землею.

Росія звинуватила “англосаксонських” союзників у підриві “Північного потоку”, відкидаючи звинувачення Заходу в тому, що країна сама причетна до них. Нові інциденти протягом останніх місяців за участі російських розвідувальних кораблів поблизу систем союзників посилили їхнє занепокоєння. Зокрема, у ВМС Португалії заявили у березні, що російське судно поблизу португальського острова Мадейра було шпигунським кораблем, який стежив за підводними кабелями та вимірював їх.

Нагадаємо, вибухи на російських газопроводах відбулися в вересні 2022. Вибухнули нитки обох газопроводів, і першого, і другого. Росія зібралася законсервувати їх. Попередні висновки слідства Швеції та Данії свідчать про те, що підриви були умисними.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна точно не несе відповідальності за підриви, а поширення даних про причетність українців може грати на руку як Росії, так і бізнес-групам, які воліють уникнути потужних санкцій і продовжувати бізнес із росіянами.