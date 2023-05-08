Суд залишив Насірова у СІЗО до 5 червня, якщо підозрюваний не внесе заставу

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду продовжила перебування колишнього очільника ДФС України Романа Насірова у СІЗО.

Про це повідомляє Центр протидії корупції.

Апеляція розглянула скарги на ухвалу про продовження строку тримання під вартою і залишила їх без задоволення.

Насіров до 5 червня залишиться у СІЗО, якщо не внесе заставу у розмірі 523 млн грн.

Нагадаємо, торік у жовтні Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому голові Державної фіскальної служби, якого підозрюють в одержанні неправомірної вигоди в особливо великих розмірах.

Детективи НАБУ повідомили Насірову про підозру в отриманні 722 млн грн хабара. За версією слідства, ексочільник ДФС за пособництва свого радника протягом 2015 -2016 років одержав на свою користь та на користь третіх осіб ці кошти за вчинення дій, пов’язаних із забезпеченням відшкодування ПДВ підконтрольним власнику агрохолдингу юридичним особам у розмірі понад 3,2 млрд гривень.

Насіров із 2017 року є обвинуваченим у завданні понад 2 млрд грн збитків державі через ухвалення низки безпідставних та незаконних рішень про розстрочення сум платежів з рентної плати за користування надрами компаніям, задіяних у так званій газовій схемі, організатором якої вважають колишнього народного депутата України Олександра Онищенка. Відповідну справу слухають у ВАКС.