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​9 осіб, причетних до корупційної схеми при реконструкції Соборної площі Миколаєва, постануть перед судом

Серед підозрюваних - заступник міського голови, перший заступник керівника одного з департаментів мерії та один із депутатів.

​9 осіб, причетних до корупційної схеми при реконструкції Соборної площі Миколаєва, постануть перед судом
Миколаїв, ремонт на Соборній площі, 2019 рік
Фото: Миколаївська міська рада

До суду передали справу про заволодіння майже 27 мільйонами бюджетних коштів під час виконання робіт з реконструкції Соборної площі у Миколаєві.

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро.

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Серед обвинувачених:

  • заступник Миколаївського міського голови;
  • перший заступник керівника одного з департаментів Миколаївської міської ради;
  • шість директорів приватних компаній, один із яких є чинним депутатом Одеської міськради;
  • засновник приватної компанії.

Усім підозрюваним інкримінують порушення за ч. 5 ст. 191 КК України. Чотирьом особам з числа керівників приватних компаній додатково інкримінували ч. 2 ст. 209 КК України.

За інформацією НАБУ, у 2019 році департамент Миколаївської міськради оголосив тендер на виконання робіт з реконструкції Соборної площі. Заступник Миколаївського голови і перший заступник одного з департаментів міськради, зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою з директорами приватних компаній, забезпечили перемогу у тендері одного наперед визначеного товариства, яке і виконало роботи. Проте експертиза засвідчила, що роботи проведено за завищеними цінами, в результаті чого завдано понад 26,8 млн грн збитків місцевій громаді.

Нагадаємо, зловмисники отримали підозри у серпні 2021 року. Заступника мера Миколаєва взяли під варту із заставою 3,5 млн грн. За клопотанням НАБУ тоді ж арештували одеську депутатку з партії Труханова - вона на той час була власницею будівельної компанії, яка ремонтувала Соборну площу в Миколаєві. Також НАБУ влаштувало обшук у заступника мера Миколаєва Сергія Коренєва. На це очільник міста Олександр Сєнкевич назвав обшук "знущанням над людською гідністю і сім'єю" свого заступника. Згодом Коренєву повідомили про підозру.

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