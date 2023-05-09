Через російські ракетні атаки є знеструмлення у прифронтових областях

Вечірні і ранкові ракетні атаки росіян не завдали пошкоджень електростанціям та магістральним мережам.

Про це повідомляє у Telegram Укренерго.

Однак через обстріли росіян є пошкодження у розподільчих мережах прикордонних та прифронтових Чернігівській, Сумській, Харківській, Донецькій, Запорозькій та Херсонській областях, які постійно потерпають від ворога.

“Зокрема, на Чернігівщині внаслідок обстрілів залишаються знеструмленими понад 1 200 споживачів. Бригади обленерго чекають дозволу військових для відновлення живлення. Також сьогодні зранку на Херсонщині внаслідок обстрілів були знеструмлені споживачі, живлення яких лише вчора було відновлено. Енергетики працюють над відновленням”, – йдеться у повідомленні.

Виробництво електроенергії наразі повністю покриває споживання. Завдяки водопіллю, яке все ще триває, гідроелектростанції продовжують активну роботу упродовж всієї доби. Також сезонно посилено працюють вітрові та сонячні електростанції. Продовжується експорт електроенергії в Молдову та Польщу. Імпорт в Україну відсутній.

Нагадаємо, в ніч на 9 травня російська армія випустила проти українців 25 крилатих ракет. Спершу, близько 22 години, вісім ракет "Калібр" спрямували з Чорного моря на східні регіони. Ближче до 4 ранку росіяни запустили 17 ракет повітярного базування Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації – чотирьох Ту-95мс (район Каспію). ППО командування "Центр" збила 14 із них, ще одну – у зоні відповідальності "Південь".