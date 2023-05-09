Частини виявили на території населеного пункту в одному із районів області. Там є часткові руйнування.

Військовослужбовець Національної гвардії збив російську крилату ракету під час нічної атаки на столицю.

Про це повідомила пресслужба НГУ.

Під час сигналу повітряної тривоги розрахунок мобільної вогневої групи висунувся на свою позицію. Через деякий час ними було отримано інформацію про наближення повітряної цілі.

Гвардієць захопив ціль та здійснив пуск із ПЗРК "Ігла". У результаті чого вдалося збити ворожу крилату ракету Х-55.

Фото: Нацгвардія уламки збитої ракети Х-55

Частини збитої ворожої ракети виявили на території населеного пункту в одному із районів області. Там є часткові руйнування цивільної інфраструктури.

"Але завдяки майстерній роботі мобільної вогневої групи Нацгвардії вдалося уникнути людських жертв і перетворити на металобрухт чергову російську крилату ракету", - зазначили в НГУ.

Фото: Нацгвардія

Нагадаємо, в ніч на 9 травня російська армія випустила проти українців 25 крилатих ракет. Сершу, близько 22 години, вісім ракет "Калібр" спрямували з Чорного моря на східні регіони. Всі вісім були знищені силами і засобами ППО "Схід".

Ближче до 4 ранку росіяни запустили ще 17 ракет повітярного базування Х-101/Х-555 з літаків стратегічної авіації – чотирьох Ту-95мс (район Каспію). ППО командування "Центр" збила 14 із них, ще одну – у зоні відповідальності "Південь".

Одніє з цілей ворога цієї ночі знову був Київ. Захисники відбили всі атаки – влучань немає. Уламки ракет впали щонайменше у двох районах: Шевченківському та Голосіївському. На думку начальника КМВА Сергія Попка, це був максимально щільний напад. Напередодні росіяни навмисно задіяли рекордну кількість “Шахедів”, аби виявити і максимально виснажити ППО Києва.