У жовтні Єврокомісія надасть звіт із оцінкою виконання Україною семи кроків на шляху до вступу в ЄС

Єврокомісія оцінить успішність виконання Україною семи умов, що передуватимуть переговорами про вступ до Євросоюзу, в жовтні. Україна працює над цими кроками, попри складнощі в здійсненні реформ у розпал війни, повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час візиту до Києва.

Перша оцінка буде в червні, а остаточна, у письмовому звіті – у жовтні.

"Багато досягнень зроблено, але робота має продовжуватись. Ми це обговорювали детально, дуже важливо, щоб ми досягли прогресу. Але ми дуже впевнені в цьому. Наша мета полягає зараз, щоб підготувати усну доповідь у червні, але найважливіше – це підготувати у письмовому вигляді звіт про всі ці роки прогресу, на основі якого прийматиметься рішення в жовтні країнами ЄС", – зазначила вона у ході брифінгу в Києві з нагоди Дня Європи.

Після надання Україні статусу кандидата в члени Європейського Союзу Києву надали список з семи вимог. Серед них – антикорупційна реформа і наближення українського законодавства до законів ЄС, зокрема в частині медіа. В лютому фон дер Ляєн говорила, що не існує чітко прописаних строків виконання Україною всіх вимог Євросоюзу. Це процес, який залежить від України.