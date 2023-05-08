Китай виступив проти санкцій, які ЄС пропонує застосувати щодо компаній, котрі торгують із Росією

Пекін заявив, що вживе рішучих заходів для захисту своїх інтересів.

Китай виступив проти санкцій, які Євросоюз пропонує застосувати щодо китайських компаній, котрі торгують із Росією і можуть бути причетні до підтримки російської воєнної машини, повідомляє CNN.

"Ми взяли до уваги відповідні повідомлення. Китай рішуче виступає проти незаконних санкцій чи юрисдикції довгих рук над Китаєм через китайсько-російську співпрацю", — заявив речник міністерства закордонних справ Ван Веньбінь на брифінгу для преси 8 травня.

Напередодні видання Financial Times повідомило, що сім китайських компаній, котрих звинувачують у продажі в Росію обладнання, яке країна-агресор може використати для війни, включили до нового пакету санкцій. Його мають обговорити на цьому тижні держави-члени ЄС.

"Економічна та торговельна співпраця між Китаєм і Росією є відкритою і відвертою. Вона ніколи не спрямована проти будь-якої третьої сторони і не допускає втручання чи примусу третіх сторін", — додав речник китайського МЗС, додавши журналістам, що Китай вживе рішучих заходів для захисту своїх інтересів.

Представник шведського головування у ЄС відмовився від коментарів до початкового обговорення між послами Євросоюзу. Тим часом державний радник та міністр закордонних справ Китаю вирушають із тижневим візитом до Європи із зупинками у Німеччині, Франції та Норвегії.

Китай стверджує, що не постачав зброю для підтримки Росії в її війні проти Україні, а Ван підтвердив, що Пекін займає "об'єктивну та неупереджену позицію" щодо війни та підтримує мирні переговори. Минулого року китайські державні оборонні компанії підтримували торговельні відносини з російськими оборонними компаніями, які перебувають під санкціями.

Нагадаємо, Європейська комісія передала країнам Євросоюзу пропозиції щодо 11-го пакету санкцій проти Росії. ЄС націлився на механізм, який утримуватиме треті країни від допомоги Росії та придушить російські торговельні канали. Якщо це не спрацює, блок спробує впровадити цільові обмеження на ключові товари.

За даними Bloomberg, ЄС зосередиться на заходах проти країн, які допомагають Росії уникнути санкцій. За даними ЗМІ, обійти санкції країні-агресору допомагають, серед інших, Туреччина, ОАЕ та Казахстан.

На початку квітня Президент України Володимир Зеленський і глава Єврокомісії обговорили впровадження наступного, 11-го пакета. Згодом комісар ЄС із фінансових питань повідомила, що нові обмежувальні заходи вже готові.