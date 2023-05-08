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Пекін обмежує доступ закордонних компаній до своїх даних, − WSJ

Китайських посадовців непокоять звіти аналітичних установ США про співпрацю між військовими та приватними організаціями.

Пекін обмежує доступ закордонних компаній до своїх даних, − WSJ
Фото: Відкрите джерело

Пекін щонайменше частково обмежив доступ закордонних компаній до китайських джерел даних через серію звітів аналітичних установ США, які викликали занепокоєння посадовців КНР. 

Про це пише Bloomberg з посиланням на Wall Street Journal.

Дослідження зосереджені на делікатних питаннях, таких як співпраця між військовими та приватними організаціями. Звіти надійшли, зокрема, з Центру безпеки та новітніх технологій Джорджтаунського університету та Центру нової американської безпеки, співзасновником якого є Курт Кемпбелл, нині координатор Білого дому для Індійсько-Тихоокеанського регіону.

Управління кіберпростору Китаю, впливовий інтернет-наглядач країни, у березні повідомило постачальників даних про обмеження доступу іноземців до конфіденційної інформації, зокрема патентів та статистики. Обмежено, зокрема, доступ до популярної академічної базу даних China National Knowledge Infrastructure Університету Каліфорнії.

“Багато типів контенту, які раніше вважалися звичайними, тепер позначені китайською владою як такі, які має перевірити уряд”, − повідомили у виші.

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Нагадаємо, у квітні Китай схвалив оновлений антишпигунський закон, у якому буде змінено визначення шпигунської діяльності. Тепер до цього поняття включать кібератаки, спрямовані на державні органи та критичну інформаційну інфраструктуру. Інтернет-провайдери повинні будуть надавати технічну підтримку владі в боротьбі зі шпигунством і повідомляти про можливі проблеми.

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