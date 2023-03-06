РФ обходить санкції щодо постачання військових технологій через Туреччину, ОАЕ і Казахстан, – Bloomberg

Туреччина, Сербія, ОАЕ та півдюжини інших економік у Східній Європі та Центральній Азії допомогли Росії компенсувати дефіцит у закупівлях, що утворився через обмежувальні заходи.

Росії успішно вдається обходити санкції Європейського Союзу та Group of 7 і купувати напівпровідники та інші військові технології. Про це пише Bloomberg із посиланням на високопоставленого європейського дипломата.

Російський імпорт в основному повернувся до рівня довоєнного 2020 року, і аналіз даних про торгівлю свідчить про те, що передові мікросхеми та інтегральні схеми, виготовлені в ЄС та інших союзних країнах, доставляються до Росії через треті країни, такі як Туреччина, Об’єднані Арабські Емірати і Казахстан.

Поставки з Китаю до Росії також зросли, оскільки Пекін відіграє все більш важливу роль у постачанні Москві, додав дипломат, попросивши не називати його імені під час обговорення конфіденційної інформації. Згадані країни не застосовували власних санкції проти росіян, але запевняли, що не допомагають Кремлю.

Деякі європейські посадовці стурбовані, що блок за понад рік повномасштабної війни все ще не напрацював ефективного механізму, який би запобігав уникненню санкцій. У США цей механізм успішніший завдяки довшій історії санкцій проти іноземних держав. Штати мають централізований орган, ефективніші процедури збору інформації, а також суворе законодавство та інструменти для забезпечення дотримання правил у країні та за кордоном. У ЄС запобігання здебільшого покладене на держави-члени. Ухилення від санкцій серед держав-членів блоку криміналізувала Латвія.

"Наші санкції є жорсткими та сприяють стійкій економічній рецесії в Росії. Але їхня ефективність також залежить від того, наскільки добре вони виконуються", – заявив віцепрезидент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс.

Інформація, зібрана Женевським Trade Data Monitor, вказує на те, що деякі товари, які потрапили під санкції, зокрема сучасні напівпровідники, перенаправляються до Росії через треті країни, багато з яких різко змінили свої торговельні звички після вторгнення Росії.

У деяких випадках експорт до РФ технологій, які можуть бути використані у воєнних цілях в Україні, фактично зріс від нуля до мільйонів доларів.

Ключовим прикладом є Казахстан. У 2022 році центральноазіатська країна експортувала до Росії передових напівпровідників на 3,7 мільйона доларів, порівняно з лише 12 000 доларів за рік до початку війни.

З 2017 по 2021 рік Росія щороку закуповувала в ЄС, США, Японії та Великої Британії передових чипів та інтегральних схем на суму в середньому 163 мільйони доларів. У 2022 році ця сума впала приблизно до 60 мільйонів доларів.

Дані показують, що Туреччина, Сербія, ОАЕ та півдюжини інших економік у Східній Європі та Центральній Азії допомогли компенсувати дефіцит. Водночас поставки високотехнологічних компонентів до цих країн із країн-союзників зросли на аналогічний обсяг.

Подібні закономірності простежуються в сотнях категорій продуктів, але це особливо гостро, коли йдеться про вдосконалені чипи та інтегральні схеми, які можна використовувати у військових цілях, сказав дипломат.

Але відстеження відправлень – це непростий процес. Покупці іноді використовують складні корпоративні механізми та моделі розподілу, щоб приховати кінцевий пункт призначення своїх товарів. Непрозорості можуть додати неповні документи, а також так звані перевантажувальні пункти, де товари переміщуються між транспортними засобами або змінюються.

Нагадаємо, експорт електронних компонентів з ОАЕ до Росії у 2022 році зріс більш ніж усемеро і, згідно з російськими заявами, сягнув майже 283 мільйонів доларів.