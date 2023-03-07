За десять місяців роботи UNITED24 на підтримку України зібрано $293 млн

У лютому UNITED24 багато працювала з зірками.

У лютому UNITED24 багато працювала з зірками: медичний напрям уперше підтримав внеском Елтон Джон, понад 40 світових знаменитостей записали звернення на підтримку українців, до напряму «Відбудова України» долучились два нові амбасадори — акторка Кетрін Винник та режисер Мішель Азанавічус. Останній відвідав Київ разом із ще однією амбасадоркою платформи Еліною Світоліною.

Зірка серіалу «Вікінги», володар «Оскара» та прославлена тенісистка відкрили власні фандрейзинги на відновлення будинків в Ірпені по вулицях Київській і Давидчука. Всього на напрям «Відбудова України» вже зібрано 550 млн грн.

Також минулого місяця на UNITED24 завершилися п’ять великих зборів: на «Ловця шахедів» з Тімоті Снайдером, на відбудову стадіону «Чемпіон» в Ірпені з Андрієм Шевченком, на генератори для українських лікарень та на дві партії дронів для ЗСУ.

Ключовим проєктом UNITED24 у лютому стала «Міць. Українська кам’яна». Разом із ДП «АРТЕМСІЛЬ» платформа презентувала благодійну партію легендарної «АРТЕМСОЛІ» — 465 грн з кожної пачки перекажуть на дрони для ГУР.

Завдяки внескам Uber, UKRSIBBANK, Grammarly, NAVI, амбасадора UNITED24 Скотта Келлі та донорів платформи з усього світу українським лікарям передали 20 нових авто швидкої допомоги типу С. А також 392 генератори для лікарень вісімнадцятьох областей України та 140 дронів на найгарячіші напрямки.

Нагадаємо, UNITED24 - ініційована Президентом України фандрейзингова платформа та основне вікно збору пожертв на підтримку України. За 10 місяців роботи фандрейзингової платформи UNITED24 завдяки пожертвам з більш ніж 110 країн зібрано понад 293 млн доларів.



Серед амбасадорів UNITED24 — співачка та акторка Барбра Стрейзанд, актор Марк Гемілл, канадська акторка Кетрін Винник, гурт Imagine Dragons, артдиректор Balenciaga Демна, американський актор Лієв Шрайбер, режисер Мішель Азанавічус, астронавт Скотт Келлі, історик Тімоті Снайдер, кантрі-співак Бред Пейслі, канадська акторка Кетрін Винник, видатні українські спортсмени Еліна Світоліна, Андрій Шевченко та Олександр Усик.