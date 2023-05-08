За півроку в Афганістані публічно побили понад 300 людей, серед них були два хлопчики

В ООН різко розкритикували талібів за проведення публічних страт, побиття людей батогами та камінням.

За останні шість місяців в Афганістачні публічно побили 274 чоловіків, 58 жінок і двох хлопчиків.

Про це пише Associated Press з посиланням на звіт Місії ООН з надання допомоги в Афганістані (UNAMA).

У міжнародній організації різко розкритикували талібів за проведення публічних страт, побиття людей батогами та камінням та закликали режим припинити таку практику.

Перше публічне покарання після захоплення влади таліби здійснили у жовтні 2021 року в північній провінції Капіса. Жінка та чоловік, засуджені за подружню зраду, отримали по 100 ударів батогом. У грудні 2022 року влада Талібану стратила афганця, засудженого за вбивство. Чоловіка застрелив з автомата батько жертви.

“Тілесні покарання є порушенням Конвенції проти тортур і мають бути припинені”, − заявила голова моніторингової місії ООН з прав людини Фіона Фрейзер.

Вона також закликала до негайного введення у країні мораторію на страту.

Міністерство закордонних справ Талібану у відповідь заявило, що закони Афганістану визначаються відповідно до ісламських правил, яких дотримується переважна більшість афганців. “У разі конфлікту між міжнародним правом прав людини та ісламським правом уряд зобов’язаний дотримуватися ісламського права”, − йдеться в заяві міністерства.

Таліби почали застосовувати такі покарання попри обіцянки керувати поміркованіше, ніж під час їхнього попереднього перебування при владі в 1990-х роках. У країні також поступово посилюють обмеження щодо жінок, забороняючи їм відвідувати громадські місця, зокрема парки та спортзали. Дівчаткам заборонили відвідувати школу після шостого класу, а жінкам – працювати в місцевих і неурядових групах. Такі заходи викликали міжнародний резонанс, посиливши ізоляцію країни тоді, коли її економіка зазнала краху, і погіршили гуманітарну кризу.

Талібан публічно карав засуджених і під час першого свого першого приходу в Афганістан у 1996-2011 роках, часто на спортивних стадіонах та перехрестях міст.