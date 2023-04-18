ООН готова піти з Афганістану у травні, тривають перемовини з талібами

Організація Об'єднаних Націй готова прийняти важке рішення піти з Афганістану в травні, якщо вона не зможе переконати талібів дозволити місцевим жінкам працювати в організації.

Про це Associated Press заявив глава Програми розвитку ООН Ахім Штайнер.

Посадовці ООН ведуть переговори, сподіваючись на винятки з указу.

“Справедливо сказати, що зараз ми перебуваємо в ситуації, коли вся система Організації Об'єднаних Націй змушена зробити крок назад і переоцінити свою здатність працювати там. Але йдеться не про перемовини щодо фундаментальних принципів, прав людини”, − сказав Штайнер.

За словами Штайнера, опублікований у вівторок звіт ООН показує, що країні відчайдушно потрібно більше жінок, які працюють, а її економіка занепадає.

Захоплення Талібаном країни супроводжувалося деякими дуже скромними ознаками економічного відновлення. Трохи зросли показники експорту, стабілізувався обмінний курс та зменшилася інфляція. Але очікується, що приріст населення “випередить” валовий внутрішній продукт. Це означає, що дохід на душу населення знизиться з 359 доларів у 2022 році до 345 доларів у 2024-му.

Джерелом слабкого оптимізму є те, що таліби дозволяють жінкам працювати за певних обставин у сфері охорони здоров'я, освіти та на низці малих підприємств.

Попри початкові обіцянки про більш помірне правління, ніж під час їхнього попереднього перебування при владі у 1990-х роках, таліби ввели жорсткі заходи з моменту захоплення країни у 2021 році, коли сили США та НАТО залишили Афганістан після двох десятиліть війни.

Цього місяця таліби зробили ще один крок в обмежувальних заходах щодо жінок і заборонили афганським жінкам працювати у місії ООН.

3300 афганців, найнятих ООН − 2700 чоловіків і 600 жінок − залишаються вдома з 12 квітня, але продовжують працювати й отримають зарплату, заявив речник ООН Стефан Дюжаррік.

Нагадаємо, торік у грудні таліби заборонили жінкам в Афганістані працювати у всіх місцевих та іноземних неурядових організаціях.