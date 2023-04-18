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США звинуватили президента Бразилії Лулу у поширенні пропаганди РФ та Китаю

Лула після візиту до Китаю заявив, що американці повинні почати говорити про мир в Україні. 

США звинуватили президента Бразилії Лулу у поширенні пропаганди РФ та Китаю
Фото: ЕРА/UPG

Білий дім різко розкритикував президента Бразилії Луїса Інасіо Лулу да Сілву за звинувачення США у “заохочуванні” війни в Україні.

Про це пише BBC.

Після візиту до Китаю і спілкування з лідером КНР Сі Цзіньпіньом на вихідних Лула заявив, що США повинні почати говорити про мир в Україні. “Сполучені Штати повинні припинити заохочувати війну і почати говорити про мир”, − сказав він.

Під час візиту до Бразилії міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров зустрівся з Лулою та подякував Бразилії за її зусилля.

Речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі зі свого боку звинуватив Лулу в “повторюванні російської та китайської пропаганди”.

Кірбі зазначив, що коментарі Лули були “просто помилковими”, оскільки він ствердив, що “Сполучені Штати та Європа чомусь не зацікавлені в мирі або що ми розділяємо відповідальність за війну”.

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Бразилія не приєдналася до західних країн у запровадженні санкцій проти Росії та відмовилася надати Україні боєприпаси.

У лютому Китай опублікував “мирний план” з припинення війни в Україні, який прямо не закликає Росію залишити територію нашої країни.

Нагадаємо, Лула да Сілва закликав до створення аналогу "Великої двадцятки" для досягнення миру в Україні за участю країн Латинської Америки, Китаю та Об’єднаних Арабських Еміратів.

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