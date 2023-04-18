Європарламент сьогодні голосуватиме за масштабну кліматичну реформу

У вівторок Європейський парламент проводе остаточне голосування щодо мастшабної кліматичної реформи, яка включає модернізацію вуглецевого ринку блоку.

Про це пише Reuters.

Парламент проголосує за угоду, узгоджену минулого року переговорниками з країн ЄС та парламенту. Вона, зокрема, передбачає скорочення викидів на 62% порівняно з рівнем 2005 року до 2030 року.

У рамках модернізації заводи до 2034 року поступово втратять безкоштовні дозволи на викиди CO2, які вони одержують нині. Ці заходи також змусять кораблі з 2024 року почати платити за свої викиди.

Законодавці також проголосують за перший план ЄС щодо запровадження з 2026 року мит на викиди вуглекислого газу на імпортні товари, включно зі сталлю та цементом. Ця політика спрямована на те, щоб поставити європейські та іноземні фірми у рівні умови.

Це схвалення зазвичай є формальністю, яка проходить через узгоджені угоди без будь-яких змін, але цей процес був поставлений під сумнів після того, як Німеччина в останню хвилину виступила проти поетапної відмови від автомобілів, що працюють на викопному паливі.

ЄС також запустить у 2027 році новий вуглецевий ринок, що охоплює постачальників палива, яке використовується в автомобілях та будинках, а також фонд, що допоможе споживачам справитися з витратами, у розмірі 86,7 млрд євро.

Останніми роками ціна дозволів на викиди вуглецю в ЄС різко зросла через очікування реформ. Доходи від вуглецевого ринку повертаються урядам країн блоку для інвестування в кліматичні заходи.

Базова ціна на вуглець у ЄС була на рівні близько 93 євро за тонну CO2 у понеділок, збільшившись майже вчетверо з початку 2020 року. У лютому вона вперше сягнула 100 євро за тонну.