У Карпатах відновлять закинутий пункт пропуску, який не працював 13 років
У Карпатах відновлять закинутий пункт пропуску, який не працював 13 років
Колишні "вагнерівці" зізналися в звірствах проти українських дітей
Колишні "вагнерівці" зізналися в звірствах проти українських дітей
"Ми – нормальний, адекватний райвідділок. Але як кажуть, у сім’ї не без...” Що змінилося в Кагарлицькій поліції за рік
"Ми – нормальний, адекватний райвідділок. Але як кажуть, у сім’ї не без...” Що змінилося в Кагарлицькій поліції за рік
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
У Маріуполі виявили великий сектор нових могил
З лютого по квітень 2023-го Сили оборони знищили, пошкодили або захопили 133 комплекси РЕБ ворога, - OSINT-аґенція Molfar
З лютого по квітень 2023-го Сили оборони знищили, пошкодили або захопили 133 комплекси РЕБ ворога, - OSINT-аґенція Molfar
Храми УПЦ МП, які зруйнувала Росія – рахунок на сотні (ФОТО)
Храми УПЦ МП, які зруйнувала Росія – рахунок на сотні (ФОТО)
Договірний бій
Договірний бій
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Навіщо спортсменам Омега-3 жирні кислоти
Грім з неба. Нові проблеми в повітрі
Грім з неба. Нові проблеми в повітрі
ГоловнаСвіт

Європарламент сьогодні голосуватиме за масштабну кліматичну реформу

Вона включає модернізацію вуглецевого ринку блоку.

Європарламент сьогодні голосуватиме за масштабну кліматичну реформу
Белхатувська ТЕС у Польщі − найбільша теплова електростанція на Європейському континенті
Фото: Вікіпедія

У вівторок Європейський парламент проводе остаточне голосування щодо мастшабної кліматичної реформи, яка включає модернізацію вуглецевого ринку блоку.

Про це пише Reuters.

Парламент проголосує за угоду, узгоджену минулого року переговорниками з країн ЄС та парламенту. Вона, зокрема, передбачає скорочення викидів на 62% порівняно з рівнем 2005 року до 2030 року.

У рамках модернізації заводи до 2034 року поступово втратять безкоштовні дозволи на викиди CO2, які вони одержують нині. Ці заходи також змусять кораблі з 2024 року почати платити за свої викиди.

Законодавці також проголосують за перший план ЄС щодо запровадження з 2026 року мит на викиди вуглекислого газу на імпортні товари, включно зі сталлю та цементом. Ця політика спрямована на те, щоб поставити європейські та іноземні фірми у рівні умови.

Це схвалення зазвичай є формальністю, яка проходить через узгоджені угоди без будь-яких змін, але цей процес був поставлений під сумнів після того, як Німеччина в останню хвилину виступила проти поетапної відмови від автомобілів, що працюють на викопному паливі.

ЄС також запустить у 2027 році новий вуглецевий ринок, що охоплює постачальників палива, яке використовується в автомобілях та будинках, а також фонд, що допоможе споживачам справитися з витратами, у розмірі 86,7 млрд євро.

Підписуйтесь на наш Google News

Останніми роками ціна дозволів на викиди вуглецю в ЄС різко зросла через очікування реформ. Доходи від вуглецевого ринку повертаються урядам країн блоку для інвестування в кліматичні заходи.

Базова ціна на вуглець у ЄС була на рівні близько 93 євро за тонну CO2 у понеділок, збільшившись майже вчетверо з початку 2020 року. У лютому вона вперше сягнула 100 євро за тонну.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies