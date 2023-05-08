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Росіяни завдали ракетного удару по Павлоградському району Дніпрпетровщини

За попередніми даними, ворог використав для удару “Іскандер”.

Росіяни завдали ракетного удару по Павлоградському району Дніпрпетровщини
Комплекс «Іскандер»
Фото: defence-ua.com

Вдень 8 травня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Павлоградському району Дніпропетровської області.

Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.

“За попередніми даними, ворог випустив по Межиріцькій громаді “Іскандер”, - написав Лукашук.

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Він додав, що наразі відповідні служби працюють на місці удару, уточнення наслідків ще триває. 

На щастя, внаслідок удару жертв немає. 

Нагадаємо, в ніч на 1 травня росіяни атакували Дніпропетровську область ракетами. Сім із них збила ППО, але є влучання в Павлоградському районі. За уточненими даними, поранено 34 людини.

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