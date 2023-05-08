Росіяни завдали ракетного удару по Павлоградському району Дніпрпетровщини

Вдень 8 травня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Павлоградському району Дніпропетровської області.
Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Микола Лукашук.
“За попередніми даними, ворог випустив по Межиріцькій громаді “Іскандер”, - написав Лукашук.
Він додав, що наразі відповідні служби працюють на місці удару, уточнення наслідків ще триває.
На щастя, внаслідок удару жертв немає.
Нагадаємо, в ніч на 1 травня росіяни атакували Дніпропетровську область ракетами. Сім із них збила ППО, але є влучання в Павлоградському районі. За уточненими даними, поранено 34 людини.