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НАТО підвищило бойову готовність своєї авіації через інцидент із польським і російським літаками у Чорному морі

Триває розслідування інциденту.

НАТО підвищило бойову готовність своєї авіації через інцидент із польським і російським літаками у Чорному морі
Фото: news.sky.com

НАТО привело свої підрозділи у бойову готовність через інцидент із польським і російським літаками у Чорному морі, повідомляє "Укрінформ".

За словами офіційного представника Альянсу, підрозділ повітряного патрулювання НАТО перевели у підвищену готовність у відповідь на "небезпечну поведінку російського військового літака поблизу польського літака Frontex над Чорним морем поблизу Румунії". 

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"НАТО залишається пильним", - наголосили в Альянсі.

Розслідування інциденту триває.

Нагадаємо, минулого тижня польський літак, який здійснював патрулювання над Чорним морем поблизу берегів Румунії в рамках місії агентства ЄС Frontex (Агентства з охорони зовнішніх кордонів ЄС), ледве уникнув зіткнення з російським винищувачем. Після трьох наближень російський літак відлетів.

У березні російський літак-винищувач зіткнувся з американським безпілотником-розвідником над Чорним морем - один із винищувачів навмисно пролетів перед безпілотником США і скинув пальне. Таким чином російський літак пошкодив пропелер американського безпілотника. Це змусило США збити свій дрон у нейтральних водах Чорного моря.

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