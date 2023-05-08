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Петиція за перейменування вулиці Німанської на честь Дмитра Коцюбайла набрала більше необхідної кількості голосів

Майже 12 тисяч голосів при необхідних 6 тисячах петиція набрала у перший день.

Петиція за перейменування вулиці Німанської на честь Дмитра Коцюбайла набрала більше необхідної кількості голосів
Фото: Андрій Єрмак

Петиція за перейменування вулиці Німанської в Печерському районі Києва на честь Дмитра Коцюбайла набрала майже 12 тисяч голосів. При цьому для розгляду петиції Київрадою треба 6 тисяч голосів. 

Про це йдеться на сторінці електронної петиції на сайті Київради.

“Я пропоную перейменувати вулицю Німанську на честь легендарного комбата 67-ї окремої механізованої бригади , керівника батальйону “Вовки Да Вінчі” Дмитра Коцюбайла “Да Вінчі”, - написала авторка петиції, акторка Ада Роговцева.

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Вона наголосила, що вул. Німанська названа на честь річки Німан, що протікає Калінінградською областю Росії, і такі топоніми не мають бути вшановані в міському просторі Києва.

Нагадаємо, 7 березня під Бахмутом загинув Герой України Дмитро Коцюбайло, який мав позивний "Да Вінчі". Він воював проти російських окупантів з 2014 року.

Його поховали на Аскольдовій могилі у Києві. Незабаром петиція №22/184520-еп від 21 березня цього року до президента України Володимира Зеленського щодо створення Національного пантеону Героїв України на території парку Аскольдова Могила в Києві набрала 25 тисяч голосів.

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