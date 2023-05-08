СБУ 9 травня проведе у Харкові контрдиверсійні заходи

9 травня на території одного з районів Харкова Служба безпеки України буде проводити контрдиверсійні заходи.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Крім СБУ у заходах візьмуть участь органи військового управління та інші правоохоронні структури із залученням військової техніки, озброєння і радіотехнічних засобів. Метою запланованих заходів є підвищення безпеки мирного населення Харкова, посилення захищеності об’єктів критичної інфраструктури, а також виявлення та затримання можливих диверсійних груп.

Під час контрдиверсійних заходів можливе обмеження проходу чи проїзду деякими вулицями міста, перевірка документів громадян, догляд автотранспорту.

СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати із собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години.

Нагадаємо, що Служба безпеки України зібрала доказову базу на іноземного блогера, громадянина однієї з країн Латинської Америки, який публічно виправдовував збройну агресію Росії та поширював фейки про війну в Україні. Зловмисник проживає у Харкові.